Разбор полета турецкого беспилотника в Донбассе: кто и что нарушил?

Украина впервые нанесла в Донбассе удар с турецкого беспилотника "Байрактар". Информационный эффект от него уже оказался сильнее, чем сама операция. На обсуждение минутного видео, распространенного Генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 27 октября, российские СМИ потратили часы эфирного времени, представители Кремля и МИДа РФ осудили действия украинской армии. Власти Германии выразили обеспокоенность вспышкой боевых действий и "применением беспилотников всеми сторонами". Представительница германского МИДа указала, что в зоне конфликта могут летать только беспилотники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в комментарии нескольким СМИ сказал, что "Украина имеет законное право на самооборону".

Что произошло, и чем это может обернуться?

Турецкие беспилотники с украинскими двигателями

По данным Киева, первое боевое применение беспилотника произошло во второй половине дня 26 октября в районе населенного пункта Гранитное к югу от Донецка. Киев сообщил, что с территории сепаратистов украинские позиции обстреливала батарея гаубиц Д-30, в результате чего погиб один украинский военный, и один был ранен. По данным Генштаба ВСУ, беспилотник, не пересекая линию соприкосновения, уничтожил одну из пушек, после чего обстрел прекратился. На видео виден взрыв и бегущие от орудия люди.

Украинские военные на востоке страны, апрель 2021

Украина с 2018 года закупает у турецкой фирмы Bayraktar Makina беспилотники Bayraktar TB2, которые могут выполнять как разведывательные, так и боевые функции. Киев использует их для сухопутных и морских сил, планируется построить завод по их производству и сервисный центр. В свою очередь украинская госкомпания поставляет двигатели для более мощных ударных турецких беспилотников этой же фирмы.

Что нарушила Украина, применив беспилотник?

Было ли применение беспилотника Украиной нарушением минских соглашений? Формально - нет, отметил в беседе с DW Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт брюссельского аналитического центра European Council on Foreign Relations (ECFR). "Минские договоренности (действующий Минск-2 от февраля 2015 года. - Ред.) нарушают российские гаубицы Д-30, которые там стоят, а беспилотники - нет", - говорит эксперт. Минск-2 предусматривает отвод тяжелых вооружений калибром более 100 мм, а калибр Д-30 - 122 мм. Конкретно беспилотники не упоминаются в минских соглашениях, что, по мнению Гресселя, дало возможность сепаратистам Донецка и Луганска использовать их для сброса мин и гранат. О таком применении не раз сообщали украинские военные. В свою очередь ОБСЕ сообщала о помехах работе своих беспилотников, призванных контролировать прекращении огня.

Беспилотник ОБСЕ на востоке Украины, 2018 год

Тем не менее, запрет на использование беспилотников сторонами конфликта в Донбассе существует - с июля 2020 года. В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) тогда была достигнута договоренность "по усилению режима прекращения огня". Первый пункт предусматривает "запрет на использование любых видов летательных аппаратов". Правда, там же прописан запрет на любое "применение огня, включая снайперский", но перестрелки продолжаются. Только за первое полугодие этого года украинская сторона потеряла, по официальным данным, 65 военных, в основном - от пуль снайперов.

Изменится ли расклад сил в Донбассе

На этом фоне Матье Булег, военный эксперт британского аналитического центра Chatham House считает, что возможное нарушение Украиной соглашений "не имеет значения, поскольку это делают обе стороны". Булег считает, что применение Украиной беспилотника кардинально не меняет расклад сил, а лишь усиливает ВСУ при проведении "отдельных операций, направленных на сдерживание противника". Он отмечает, что силы и ресурсы применения украинских беспилотников сильно ограничены, а речь, скорее, идет "о риторике и победе в пропагандисткой войне против России".

Говорить о том, что Украина может в будущем попытаться пойти по пути Азербайджана во время недавней войны в Нагорном Карабахе и при помощи турецких беспилотников перейти в наступление в Донбассе, не приходится, уверен Булег. "Это так не работает", - говорит эксперт. По его мнению, у Киева нет желания рисковать спровоцировать более мощный ответ России и потерять еще больше территорий. О таком сценарии не раз говорил президент России Владимир Путин.

Российские войска в Крыму, апрель 2021

Похоже аргументирует и Густав Грессель. Он считает, что на территории сепаратистов в Донбассе "достаточно средств радиоэлектронной борьбы и систем ПВО, которые могут противостоять беспилотникам". Грессель говорит, что несмотря на "Байрактары" "уязвимость Украины в случае контрнаступления России остается очень высокой".

Аргумент против поставок оружия?

Несколько иначе оценивает ситуацию Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), отставной офицер бундесвера и эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Рихтер называет применение Украиной беспилотника в Донбассе "нарушением договоренностей". По его мнению, это подтвердило опасения эскалации конфликта с обеих стороны. "Можно опасаться, что противоположная сторона ответит", - говорит Рихтер. Эксперт считает это аргументом против поставок вооружений в зону конфликта, поскольку это не сдерживает обе стороны, "а, скорее, подталкивает к применению силы".

Матье Булег отмечает, что подход Киева к сдерживанию может быть "неудачным, поскольку этого не достаточно для сдерживания Кремля". Тем не менее, британский эксперт считает, что речь идет о таком сдерживании, которое может позволить себе Украина с ее ограниченными финансовыми и другими ресурсами. По его словам, "это может звучать безумно, но даже используя беспилотники Украина пытается добиться мира".

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