Киев: Сверхприбыли энергокомпаний могли бы помочь Украине

На 400-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 30 марта (время московское).

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Крупные международные энергокомпании, получившие огромные прибыли из-за скачков цен во время войны, должны направить часть этих средств на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил в интервью Politico глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, Запад также должен закрыть лазейки для обхода санкций в отношении продажи российских энергоносителей, чтобы предотвратить "бесконечную войну". Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы ряд стран ЕС смог избавиться от зависимости от российских поставок, добавил Галущенко.

МВФ: Темпы роста мировой экономики сократятся до уровня ниже 3% из-за войны

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Последствия войны в Украине, а также ужесточение кредитно-денежной политики государствами мира приведет к тому, что в 2023 году темпы роста мировой экономики сократятся до уровня ниже 3%. Такой прогноз сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме . По словам Гергиевой, в МВФ ожидают, что 2023 год "станет еще одним сложным годом" для мировой экономики.

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На запланированных на 10 сентября "выборах" "законодательных органов" аннексированных РФ территорий Украины - в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также части Запорожской и Херсонской областей Украины - назначенные оккупационными властями "руководители субъектов РФ" будут баллотироваться в "парламенты" во глава списков партии "Единая Россия", а после голосования откажутся от мандатов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По мнению политолога Ростислава Туровского, прокомментировавшего редакции эту стратегию, такой шаг даст Кремлю возможность не только протестировать электоральный потенциал "врио" аннексированных территорий, но и показать, что на них сделана долгосрочная ставка.

Аналитики: Кадыров обеспокоен стабильностью своего правления

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В ночь на 30 марта ВС РФ совершали минометные обстрелы по береговой линии Очаковской громады, сообщает глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Telegram . По его данным, пострадавших нет.

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За прошедшие сутки ВС РФ нанесли по территории Украины 5 ракетных и 25 авиационных ударов и совершили 34 обстрела из РСЗО, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ . Основные наступательные усилия при этом российская сторона концентрирует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили на них более 60 атак противника, уточняется в документе. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Между тем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения противника, а подразделения ПВО Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, указывается в сводке.

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Рамзан Кадыров (фото из архива) Фото: Yelena Afonina/Tass/dpa/picture alliance

По мнению аналитиков ISW, демонстративная реакция Рамзана Кадырова на нападение на отдел полиции в Чечне может указывать на его обеспокоенность стабильностью своего авторитарного правления. В ночь на 29 марта Кадыров сообщил об убийстве в частном секторе Гудермеса двух мужчин, бросивших в полицейских гранату. Глава Чечни также опубликовал кадры, как он вместе с 15-летним сыном, а также чеченскими чиновниками и сотрудниками службы безопасности посещают место нападения и осматривают изуродованные тела нападавших.

"Кадыров, вероятно, хотел этим демонстративным осмотром тел укрепить свой имидж сильного человека и подать чеченцам сигнал, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована. Сам факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жесткой, свидетельствует о том, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, который может подорвать его авторитарное правление автономной республикой", - пишут аналитики ISW.

Гуманитарная помощь Украине от Японии

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Япония выделяет Украине пакет гуманитарной помощи на 470 млн долларов США (433 млн евро). Средства пойдут в том числе на оборудование для разминирования и расчистки завалов, а также на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, указали в японском министерстве иностранных дел.

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Уголовное преследование двух командиров Росгвардии, о котором стало известно в последние дни, может указывать на масштабное расследование коррупции в этой структуре со стороны российских властей, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war, ISW) в очередном обзоре . Речь идет о заместителе командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майоре Вадиме Драгомирецком, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции на сумму свыше 28 млн рублей, а также о главе отдела морского управления Росгвардии Сергее Волкове, который арестован до 17 мая по делу о превышении полномочий, связанном с закупкой радиолокационных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Эти уголовные производства примечательны тем, что командиров российских Вооруженных сил не увольняли и тем более не арестовывали с начала вторжения России в Украину такими же темпами или при таких громких обстоятельствах, как в делах командиров Росгвардии, отмечают аналитики. В то же время эксперты ISW считают маловероятным, что коррупция в Росгвардии выражена сильнее, чем в ВС РФ.

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За истекшие сутки в Сумской области попали под обстрел Белопольская, Знобь-Новгородская, Середино-Будская и Шалыгинская территориальные общины, сообщила региональная военная администрация. По ее данным, жертв и разрушений нет, а вблизи государственной границы не обнаружено признаков формирования наступательных групп российской армии.

Возможное задержание отца девочки-автора антивоенного рисунка

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Житель Тульской области Алексей Москалёв - отец школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, - задержан в Минске, передают онлайн-издания "Медиазона" и Sota. В то же время адвокат мужчины Дмитрий Захватов сообщил, что у него на данный момент нет связи с подзащитным, поскольку телефон Москалёва отключен. "Подтвердить (задержание. - Ред.) точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть", - написал юрист в Telegram-канале. По сведениям онлайн-издания Sota, местонахождение Москалёва удалось установить из-за включения в квартире мобильного телефона.

В России Москалёв приговорен к 2 годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" армии РФ. По данным суда, мужчина сбежал из-под домашнего ареста. В апреле 2022 года его дочь Мария Москалёва на уроке в школе нарисовала антивоенный рисунок. Директор вызвала полицию, 13-летнюю девочку вместе с отцом возили в отделение, в школу для "проведения беседы" с ученицей приходили сотрудники Федеральной службы безопасности. Позднее российские власти поместили школьницу в приют.

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Владимир Зеленский на "саммите за демократию" Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников международного "саммита за демократию" к поставкам вооружений Киеву. "Когда вспыхивает пожар, борцы с огнем не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательны для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора" - говорится в видеообращении главы государства. "Нам нужна победа - Украине и каждой из демократий мира. Победа в этом году!" - подчеркнул Зеленский.

Глава МАГАТЭ: АЭС нельзя атаковать или использовать для нападений

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам своего визита на захваченную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию вновь указал на необходимость защитить этот объект. Он подчеркнул, как важно "согласовать фундаментальный принцип: атомную электростанцию нельзя атаковать ни при каких обстоятельствах, а также использовать для нападений".

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Украина сделала шаг на укрепление духовной независимости государства и на защиту общества от "старых и циничных московских манипуляций религией", заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. "Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да - с 1991 года. Так будет всегда", - подчеркнул глава государства.

С 29 марта расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества.

В то же время духовенство УПЦ не будут силой выгонять из лавры, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут", - заявил Данилов в эфире телемарафона новостей.

Хроника событий 29 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 марта 00.00 - 13.59 >>>

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