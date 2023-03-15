Останется ли в Киево-Печерской лавре УПЦ МП

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра объявил о расторжении с 29 марта 2023 года договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Такой шаг заповедник обосновывает выводами межведомственной рабочей группы, которая зафиксировала нарушение со стороны церкви условий договора в части использования государственного имущества. Согласно процедуре, сейчас проводится инвентаризация имущества и обследование зданий лавры, отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. В УПЦ МП возмутились таким решением, назвав выводы рабочей группы предвзятыми и составленными с нарушением юридических норм. Откуда именно выгоняют церковь и чего ждать дальше, выяснила DW.

Откуда именно выгоняют УПЦ МП?

Киево-Печерская лавра - православный монастырский комплекс, расположенный на площади около 26 гектаров в центре столицы Украины. Памятник принадлежит государству и находится под юрисдикцией одноименного государственного заповедника. Лавра условно разделена на две части - так называемые "нижнюю" и "верхнюю". На территории Верхней лавры расположены Успенский собор и Трапезная церковь, а также музеи. В Нижней лавре находится мужской монастырь, где проживает около 200 монахов, Киевская духовная академия и семинария, где учатся около 400 студентов. "А также резиденция УПЦ МП. Хотя сам предстоятель УПЦ МП Онуфрий проживает в монастыре в Феофании", - отмечает в беседе с DW религиовед Андрей Смирнов. Среди величайших святынь Нижней лавры - Ближние пещеры и Дальние пещеры, где покоятся мощи более 120 святых, а также Крестовоздвиженский храм.

Долгое время значительной частью построек комплекса Киево-Печерской лавры на правах аренды пользовалась исключительно УПЦ МП. Впрочем, 1 января 2023 года истек срок договора аренды Успенского собора и Трапезной церкви в лавре, и соглашение не было продлено. Уже 7 января, к Рождеству, первое богослужение в Успенском соборепровел предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

На Рождество 2023 года первое богослужение в Киево-Печерской лавре провел глава ПЦУ Епифаний Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Как объясняет Смирнов, теперь разрешения на проведение богослужений со стороны заповедника предоставляются по разовому обращению, подать которое может любая церковь. Однако, как убеждает DW спикер УПЦ МП митрополит Климент, "представители Минкульта неоднократно игнорировали все обращения" церкви. В настоящее время УПЦ МП добивается в суде возвращения аренды Успенского собора и Трапезной церкви. Согласно Единому реестру судебных решений, первая инстанция в удовлетворении отказала, но это решение представители церкви обжалуют в апелляционном суде.

"Новостройки без соответствующих разрешений"

Тем временем УПЦ МП может также потерять единоличное пользование Нижней лаврой, которая в 2013 году полностью была передана ей в бессрочную бесплатную аренду правительством Николая Азарова. Этот договор аренды планирует расторгнуть заповедник Киево-Печерская лавра 29 марта из-за нарушения условий в части использования государственного имущества. К такому выводу после почти трехмесячной проверки пришла межведомственная рабочая группа, назначенная правительством по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Детали нарушений неизвестны, ведь самого вывода группы нет в открытом доступе.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона уточнил, что нарушений "достаточно много, в том числе новостройки на территории Нижней лавры без соответствующих разрешений". Перестройку памятников архитектуры и строительство новых объектов без проектно-разрешительной документации на территории Киево-Печерской лавры ранее фиксировали журналисты-расследователи программы "Схемы". По их данным, в течение 2014-2017 годов от таких действий пострадали не менее пяти памятников архитектуры.

В ноябре в Киево-Печерской лавре прошли обыски Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В УПЦ МП отрицают все обвинения. По мнению спикера церкви митрополита Климента, результат государственной проверки "должен больше беспокоить руководство государственного заповедника, которое давало рекомендации и согласовало все реставрационные работы, давало прямое разрешение на их выполнение". "Может ли кто-то считать, что под окнами директора заповедника проводились какие-то строительные работы, а он только теперь после проверки узнал это? Так что я бы на месте музейщиков был бы осторожнее с разбрасыванием обвинений, ведь кроме заявлений, есть еще документы", - подчеркнул он в разговоре с DW.

Что говорят в УПЦ МП

В УПЦ МП уверяют, что "выводы рабочей группы складывались предвзято и с грубым нарушением юридических норм". "Единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", - говорится в заявлении на сайте УПЦ МП. Впоследствии прокомментировал ситуацию глава УПЦ митрополит Онуфрий, призвав верующих "молиться, чтобы Господь поменял мнения тех людей, которые хотят удалить братию" из Лавры.

Расторжение договора аренды возмутило наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). На записи с камеры видеонаблюдения, которая распространилась по Сети, он во время богослужения запугивал свою паству "Апокалипсисом, который начинается с Украины". "Внуки революции (1917 года. - Ред.), вождей, гонителей Церкви Христовой сегодня прикрываются благом", - сказал он, намекая на украинскую власть. При этом митрополит пообещал до последнего отстаивать свои права и свои святыни. Позже Павел записал официальное обращение, в котором заявил, что монахи Свято-Успенского монастыря не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. "Нам угрожали, что с нами расправятся, - это не 1917-й год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", - заявил он.

Сам Павел с прошлого года находится под санкциями в Украине, по которым, правда, никаких разъяснений от власти не было. Митрополит, известный как "Паша-Мерседес" за любовь к дорогим авто и нежелание соблюдать правила дорожного движения, неоднократно делал противоречивые высказывания. В частности, заявлял, что якобы посылал смертельное проклятие, убившее четырех человек. После полномасштабного российского вторжения в Украину он заявил, что украинцы не слышали предостережений и "теперь пожинают плоды". Кроме того, Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "бесом и самосвятом" и обвинил украинские власти в "гонениях на веру". Из-за этих слов против него даже открыли уголовное производство по факту разжигания межрелигиозной розни.

Условия для УПЦ МП и перспективы суда

Как убеждает министр Ткаченко, о выселении монахов из лавры речь не идет, но они должны "определиться с тем, каким образом могут остаться". На вопрос в эфире телемарафона об условиях пребывания в лавре министр намекнул на переход монахов в ПЦУ: "Бесспорно, они прекрасно об этом знают. Я сегодня разговаривал, в том числе, со священниками, которые перешли из УПЦ МП в ПЦУ". В настоящее время о перспективе передачи Нижней лавры в аренду ПЦУ неизвестно. В то же время в самой церкви надеются на мирное объединение Нижней и Верхней лавр под эгидой ПЦУ. "Будущее Киево-Печерской лавры - полностью быть в Православной церкви Украины", - заявлял в январе в эфире телемарафона глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Церковные купола в Киево-Печерской лавре Фото: picture alliance/dpa/EPA/S. Dolzhenko

Главным же требованием от государства к УПЦ МП является отграничение от подсанкционных лиц, в частности митрополита Павла. "Принципиально ситуация изменится, когда подсанкционные лица покинут территорию Лавры (…) Те месседжи, которые я получаю, свидетельствуют о том, что мы можем рассчитывать на конструктивную позицию", - подчеркнул Ткаченко. Своими действиями власти подталкивают представителей церкви к диалогу, и если требование сменить Павла будет выполнено, то государство может заключить новый договор аренды с новым руководителем, убежден религиовед Смирнов. "Если же не удастся настроить конструктивный диалог, то следует ожидать многочисленных судебных разбирательств", - объясняет он. Действительно, о готовности защищаться "судебным способом или иным, определенным законодательством" в случае "противоправных действий" со стороны заповедника сообщил DW спикер УПЦ Климент.

Так что ожидать, что 29 марта УПЦ МП выселится из Лавры, не стоит, ведь судебный процесс может затянуться надолго, предупреждает Дмитрий Вовк, руководитель Центра исследования верховенства права и религии Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. "Трудно прогнозировать, сколько будет продолжаться судебный процесс. Это может занять от года до нескольких лет. Сначала первая инстанция, затем апелляция и Верховный суд", - говорит он.

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