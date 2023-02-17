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Федеральная разведывательная служба ГерманииФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

ФСБ хотела узнать позиции ВСУ через сотрудника разведки ФРГ

Даниил Сотников
1 ч. назад

Спецслужбы РФ пытались выведать через сотрудника немецкой разведки, где расположены украинские системы HIMARS и IRIS-T SLM, пишет Der Spiegel.

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Российские спецслужбы пытались узнать данные об артиллерийских и противовоздушных позициях украинской армии через сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Карстена Л. (Carsten L.), задержанного в Германии в декабре 2022 года по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на источники пишет журнал Der Spiegel в пятницу, 17 февраля.

По данным издания, ФСБ России запросила у Карстена Л., в том числе GPS-координаты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, которые Киеву передала Германия. Следствие считает, что спецслужбы не получили эту информацию, поскольку подозреваемый сам не имел доступа к ней.

Карстен Л. был арестован в Берлине 21 декабря, а в январе этого года в аэропорту Мюнхена задержали его предполагаемого сообщника Артура Э (Arthur E.), который мог передать ФСБ секретные материалы BND на двух встречах в Москве. Оба подозреваемых сотрудничали с российскими спецслужбами за денежное вознаграждение, считает следствие.

"Большое ухо BND"

По данным немецких СМИ, Карстен Л. занимал руководящий пост в секретном отделе технической разведки ФРГ. Издание Focus называло его "большим ухом BND". В 2022 году он передал "одной из российских спецслужб" сведения, представляющие собой государственную тайну.

Отмечалось, что Карстен Л. имел доступ и к данным, которыми обменивались с BND дружественные спецслужбы: американское Агентство национальной безопасности (NSA) и британский Центр правительственной связи (GCHQ), занимающийся радиоэлектронной разведкой, а также спецслужбы Франции и Израиля. По информации Focus, немецкие следователи не исключают, что Карстен Л. делился с российским заказчиком и полученными таким образом данными.

Его предполагаемый пособник Артур Э. заявил следствию, что контакты в Москве ему "организовал" Карстен Л. Следователи в свою очередь не исключают, что все было наоборот: Э. уговорил сотрудника BND выдать ему секретную информацию немецкой разведслужбы и сам установил необходимые контакты в России, писал Der Spiegel.

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