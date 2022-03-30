Война в Украине. Чеченцы сражаются и на стороне Киева

Сколько чеченских бойцов под предводительством Рамзана Кадырова сейчас воюют в Украине на стороне РФ, неизвестно. Известно, что даже в Чечне они слывут жестокими и беспощадными защитниками интересов Кадырова. Их присутствие в Украине многим напоминает о двух чеченских войнах - середины 1990-х и начала 2000-х годов. Сам глава Чечни Кадыров, который считается одним из самых верных сторонников Владимира Путина в РФ, заявил в своем телеграм-канале, что отправил своих людей в горячие точки в Украине.

Но не все военные аналитики уверены в том, что его бравурные посты в соцсетях отражают реальную картину того, что происходит с кадыровцами в Украине. Глава Чечни исповедует суфизм - одно из направлений ислама, которое широко укоренилось в республике. Он пытается назвать войну в Украине "джихадом" и призывает чеченцев участвовать в нем. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале 4 марта.

Чеченцы, которые воюют за Украину

Другая группа чеченцев воюет в Украине против РФ. "Дорогие украинцы, пожалуйста, не относитесь к этим людям как к чеченцам (которые воюют на стороне России. - Ред.)", - призывает в распространенном в соцсетях видео живущий в изгнании чеченский политик Адам Осмаев. Кадыровцев он называет "предателями" и "марионетками России". "Настоящие чеченцы стоят на вашей стороне. Они, как и вы, проливают свою кровь. И делают это уже на протяжении 8 лет", - говорит он в видеоролике, стоя на фоне трех вооруженных мужчин, которые скрывают свои лица под масками.

Адам Осмаев

Осмаев командует добровольческим батальоном имени Джохара Дудаева. Известно, что бойцы этого батальона с 2014 года воевали в Донбассе против пророссийских сепаратистов. Второй добровольческий батальон чеченцев - имени шейха Мансура - тоже участвовал в боях в Донбассе, его командир Муслим Чеберлоевский. Кем являются чеченские добровольцы из этих батальонов и сколько их, также неизвестно. Предполагается, что большая часть их покинула Чечню после второй чеченской войны и в связи с преследованиями со стороны Кадырова.

Командир батальона шейха Мансура называет войну в Украине часть затяжного конфликта. В интервью радио "Свободная Европа" он заявил: "Мы с 2014 года боремся в Украине за то, чтобы победить общего врага". В 2013 году украинские власти при президенте Януковиче обвинили Осмаева в попытке организовать покушение на президента РФ Путина и взяли чеченца под стражу.

Осмаев все обвинения в свой адрес отверг. Спустя год после освобождения он отправился в Донбасс воевать против пророссийских сепаратистов. Как российские, так и западные СМИ сообщали о якобы имеющихся связях между батальоном шейха Мансура и "Исламским государством".

За что воюют чеченцы в Украине

После российского вторжения в Украину командиры двух чеченских батальонов, как и тысячи других иностранных добровольцев, заявили о готовности защищать Украину. Одной из причин они указывают то, что Чечня тоже пережила подобные события. Сегодня Чеченская республика - субъект Российской Федерации с преимущественно мусульманским населением, чьи отношения с Москвой очень сложные и часто связаны с насилием.

Бои за Грозный, 10 февраля 2000 года

После распада СССР Чечня стремилась обрести независимость, но Россия этого не хотела. Первая война в Чечне началась в 1994 году, когда РФ ввела туда войска, чтобы не допустить отделения республики. В августе 1996 года в Хасавюрте был подписан мирный договор. В августе 1999 году после атаки басаевцев на Дагестан вспыхнула вторая чеченская война, которая длилась 10 лет. В первые годы этой войны у власти в России уже был Владимир Путин. В апреле 2000 года закончилась активная фаза второй чеченской войны. Путин назначил Ахмада Кадырова - отца Рамзана Кадырова - главой Чечни.

В 2004 году Ахмад Кадыров был убит исламистами в результате теракта. А в 2007 году главой республики стал его сын Рамзан. При Рамзане Кадырове в Чечне, по мнению правозащитников, ухудшилась ситуация с правами человека. Критики Кадырова, независимые журналисты, правозащитники подверглись преследованию. Самого Кадырова подозревали в организации убийств его оппонентов и критиков за рубежом. "Можно с уверенностью сказать, что большинство чеченцев, оказавшихся за рубежом, покинули Чечню не из-за войны, а в связи с тем, что к власти пришел Кадыров", - указывает Марат Ильясов из Университета Витаутаса Магнуса в Литве.

По оценке многих чеченцев, Путин сейчас делает в Украине то, что сделал в Чечне. "Попытка Москвы поставить независимую Украину под свой контроль вызывает у многих чеченцев воспоминания о том времени, когда они боролись за свою независимость и выступали против российской колониальной машины", - говорит Альберт Бининашвили, профессор политологии в Университете Болоньи. Путин хочет расширить влияние России до бывших границ СССР, но при этом не возвращаясь к советской системе, подчеркивает Бининашвили.

По мнению Марата Ильясова, многие чеченцы "рассматривают войну в Украине как продолжение войны в Чечне". "То есть они хотят помочь победить зло - сделать то, чего им не удалось на родной земле", - считает Ильясов. И добавляет, что есть и другая мотивация: "Это своего рода моральные обязательства помогать тем, кто находится в подобной ситуации, и проявлять с ними солидарность".

Не только чеченцы, но и татары

Чеченцы - не единственные мусульмане, кто воюют за Украину. Глава Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов - татарин. Он запостил в соцсетях свое фото в военной форме рядом с бойцами украинской теробороны в Киеве. В другом видео он призвал мусульман проявить солидарность с Украиной.

На стороне Киева сражаются и крымские татары, национальное меньшинство, живущее в Крыму. После аннексии полуострова Россией в 2014 году многие крымские татары выступают против властей РФ. Некоторые из них, покинувшие полуостров, борются с оружием в руках в рядах Вооруженных сил Украины. В одном из видео, распространенном украинскими СМИ, Айдер Рустемов, признанный Украиной глава Духовного управления мусульман Крыма, призвал украинских мусульман защищать свою страну.

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