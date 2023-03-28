Генеральный директор МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС

На 399-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 29 марта (время московское).

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Молдова надеется, что по крайней мере до конца года получит сигнал, что переговоры о вступлении в ЕС могут быть запущены. Страна стремится внедрить реформы, предложенные Брюсселем, сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску агентству Reuters. Реформирование "чрезвычайно коррумпированной" системы правосудия является главным приоритетом, подчеркнул Попеску, добавив, что половина рекомендаций Еврокомиссии для Молдовы сосредоточена в этом секторе. В Молдове обеспокоены попытками России дестабилизировать ситуацию в стране. Москва отрицает обвинения.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поставленные Германией боевые машины пехоты Marder - "отличный пример немецкого качества". Резников добавил, что сам протестировал прибывшую технику. "С нетерпением жду возможности приручить “Леопардов” в ближайшее время. Мне нравится, как они ревут", - добавил он. По словам министра, он будет рад, если посол Германии в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) присоединится к нему. Резников поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius) и народ Германии за поддержку.

Гендир МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС

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Рафаэль Гросси Фото: Fredrik Dahl/AFP

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила украинская энергокомпания "Энергоатом" в Telegram. Это - второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию, с тех пор как ее оккупировали ВС РФ, констатировали в компании. Гросси планирует оценить, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии МАГАТЭ, работающей на станции с сентября 2022 года.

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Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, въехала на территорию Запорожской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" представить экстренных служб региона. "Делегация прошла контроль и направляется в Энергодар", где посетит АЭС, сказал он. Представители МАГАТЭ пересекли линию соприкосновения в районе населенного пункта Васильевка, где находится единственный в Запорожской области пункт пропуска, пишет "Интерфакс".

Зеленский: Если Бахмут падет, Путин продаст эту победу Китаю и будет давить

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, если Киев не вернет Бахмут, Россия может начать наращивать международную поддержку сделки, которая может потребовать от украинской стороны пойти на неприемлемые компромиссы. Такую позицию Зеленский озвучил в эксклюзивном интервью агентству AP. Если Бахмут падет, президент РФ Владимир Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", уверен Зеленский. "Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабы, он будет давить, давить, давить, давить", - сказал Зеленский на английском.

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Николай Патрушев (фото из архива, Vitaly Nevar/ITAR-TASS/IMAGO) Фото: Vitaly Nevar/ITAR-TASS/IMAGO

Россия убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между ядерными державами. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели. Патрушев напомнил о заявлении лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", - подчеркнул Патрушев.

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. Об этом сообщило агентство Reuters. Данный шаг стал ответом на запись посольства РФ в Швеции в Facebook. В посте, в частности, говорилось относительно готовящегося присоединения Швеции и Финляндии к НАТО: "Новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера".

++11.38++

Украинский боксер, олимпийский чемпион Владимир Кличко отреагировал на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским и белорусским спортсменам. По мнению, Кличко, оно принято "под фальшивым флагом". Глава МОК Томас Бах (Tomas Bach) служит цветам российского флага и интересам России, уверен брат мэра Киева. "Это решение пятнает олимпийский дух и под стать этой войне - бессмысленно", - считает Владимир Кличко. Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта.

В Украине подтвердили уничтожение российского Су-24М под Бахмутом

++11.00++

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение российского бомбардировщика Су-24М под Бахмутом в Донецкой области. "28 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении", - сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ .

++10.45++

Сербия направила в Украину четыре грузовика с гуманитарной помощью. В состав груза входит в основном оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Nexta Live.

++10.00++

Боевики ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили завод АЗОМ, Центральный рынок и продвинулись к зданию Дворца культуры, пишут в новом отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их оценкам, за неделю российские войска взяли под контроль еще пять процентов территории Бахмута и сейчас занимают примерно 65% территории города. В институте отмечают медийную активность создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и считают, что он, возможно, использует свое влияние в российских СМИ, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2024 году.

++09.30++

АР: Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Президент Украины пригласил председателя КНР посетить страну, сообщает агентство АР, взявшее интервью у Владимира Зеленского. "Мы готовы принять его", - цитирует агентство слова украинского лидера.

Си Цзиньпин не разговаривал с Зеленским с момента вторжения России в Украину в феврале прошлого года, отмечают СМИ. При этом накануне годовщины вторжения Китай опубликовал план "мирного урегулирования" из 12 пунктов, а в марте 2023 года приехал с визитом в Москву. Киев дипломатические усилия Пекина приветствовал, но Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны только после того, как российские войска покинут территорию Украины.

++09.00++

Херсонская область за сутки подверглась 34 обстрелам российских войск, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. "17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также здание Укрпочты. К сожалению, один человек получил ранения", - написал Прокудин .

++07.55++

На заседании Совета Безопасности ООН, которое намечено на пятницу, 31 марта, будет обсуждаться заявление Москвы о намерениях разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. В повестке дня заседания, в котором примут участие и представители Украины, этот пункт указан как "угроза международному миру и безопасности". 1 апреля председательство в Совбезе ООН по ротации на один месяц перейдет к Российской Федерации.

++06.45++

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан раскритиковала рекомендацию исполкома МОК дать возможность российским атлетам выступать на международных соревнованиях в индивидуальных видах спорта под нейтральным флагом. Международная федерация фехтования (FIE) ранее приняла решение о допуске российских спортсменов. "Быть вынужденной выступать против россиян - это немыслимо, нечестно. Наша федерация приняла такое решение. Для меня это означает, что я пропущу последнюю квалификацию на Олимпийские игры, в которых могла бы принять участие", - заявила 32-летняя олимпийская чемпионка 2008 года в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В Мелиотополе раздались взрывы

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В оккупированном Россией Мелитополе раздались взрывы, собщил в Telegram мэр города Иван Федоров. "Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - написал он.

++05.20++

Российские военные заняли примерно 65 процентов территории Бахмута, подсчитали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Боевики ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города, говорится в отчете ISW.

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Украине необходимо одержать победу в войне в течение 2023 года, считает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что, в отличие от России, у которой очень большие ресурсы, Украина - страна меньше. Так что нам нужна эта победа быстро", - сказал он в интервью The Times. В связи с этим Стефанчук призвал западные страны ускорить поставки вооружений в Украину.

Киев призывает россиян не усыновлять вывезенных в РФ украинских сирот

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала россиян не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных из Украины. "Вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам - это незаконно и подло. Особенно мерзко - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", - написала она в Telegram. Верещук предупредила, что российским усыновителям и причастным к этому чиновникам "рано или поздно придется отвечать" за это.

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Министерство торговли США ввело санкции против еще двух российских компаний - "Авиатех" и "Авиазапчасть", следует из записи в американском Федеральном реестре.

++03.00++

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что истребители F-16 не помогут Украине "на этом этапе войны". В случае принятия решения о передаче боевых самолетов Киеву, "понадобится около 18 месяцев" для его реализации. "Сейчас главная потребность украинцев - это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также необходимо оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей", - заявил глава Пентагона во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Сената США. В то же время Ллойд не исключил, что в будущем Украина все же получит современные истребители.

Байден обеспокоен "опасными разговорами" Путина о ядерном оружии в Беларуси

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Президент США Джо Байден обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. "Пока они еще этого не сделали. Но, конечно, я обеспокоен в связи с этим", - сказал он перед журналистами в Вашингтоне. Байден назвал соответствующее заявление Владимира Путина "опасными разговорами".

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Канада предоставит Украине кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,6 млрд евро) по линии Международного валютного фонда (МВФ) в теченеи 2023 года. Об этом сообщает CBC со ссылкой на обнародованный проект бюджета страны .

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С начала войны в Россию были незаконно депортированы 19.514 украинских детей, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram. "Каждый день Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей", - отметили в ведомстве.

Глава МАГАТЭ надеется на сделку по защите Запорожской АЭС

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Соглашение по защите Запорожской АЭС все еще может быть достигнуто, заявил в интервью Reuters генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые выносим на обсуждение. Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать - вместо территориальной концепции", - сказал он накануне посещения атомной электростанции, которое должно состояться 28 марта.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую и Черниговскую области, где провел совещание с представителями местной власти и командующими, которые отвечают непосредственно за защиту этих регионов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, добавив, что провел "особый разговор" с главой пограничной службы: "О защите Сумщины и других наших (украинских. - Ред.) областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой". "Есть вопросы, которые требуют решения. Будут решены", - указал в этой связи глава украинского государства.

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

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