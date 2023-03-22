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Голосование по вопросу вступления Швеции в НАТО в риксдаге, 22 марта 2023 года
Голосование по вопросу вступления Швеции в НАТО в риксдагеФото: ANDERS WIKLUND/TT/AFP
ПолитикаШвеция

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Александра Иванова
18 мин. назад

Против вступления Швеции в НАТО на голосовании в риксдаге высказались лишь Левая и "зеленая" партии.

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Парламент Швеции поддержал вступление страны в НАТО. На голосовании в среду, 22 марта, "за" этот шаг высказались 269 депутатов, 37 - "против". 43 из 349 парламентариев на голосовании не присутствовали.

Как пишет шведская газета Svenska Dagbladet, против вступления в НАТО на голосовании в риксдаге выступили лишь Левая партия и партия "зеленых".

"Членство в НАТО - это лучший способ обеспечить безопасность Швеции и внести солидарный вклад в безопасность всей евроатлантической зоны", - заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Биллстрём во время шестичасовых дебатов в парламенте, предшествовавших голосованию.

Стремление Швеции и Финляндии в НАТО

Решение об отказе от политики нейтралитета и вступлении в Североатлантический альянс Швеция и граничащая с ней Финляндия приняли в мае 2022 года на фоне российского полномасштабного военного вторжения в Украину. Для предоставления этим странам полноправного членства их заявки еще должны одобрить Турция и Венгрия.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что парламент его страны начнет процесс ратификации финской заявки. В то же время ситуация со Швецией - иная, добавил турецкий лидер.

Недовольство Анкары вызывает, в первую очередь, нежелание Стокгольма выдать ей "террористов", коими Турция считает прежде всего курдских активистов, а также турок, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. 

Между тем глава МИД Швеции Биллстрём выразил уверенность, что его страна будет принята в Североатлантический альянс еще до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года.

Венгрия должна проголосовать по финской заявке 27 марта. Решение по Швеции будет принято страной позже.

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Статья газеты Svenska Dagbladet о голосовании риксдага по вступлению Швеции в НАТО

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