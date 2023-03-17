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Президен Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Финляндии Саули Ниинистё в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган и Саули Ниинистё в АнкареФото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office via REUTERS
ПолитикаТурция

Турция согласна ратифицировать прием Финляндии в НАТО

Александра Иванова
18 мин. назад

Случай Финляндии отличается от ситуации со Швецией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Стокгольм не пошел на выдачу "террористов", о которой просила Анкара.

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Турция поддержит заявку Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом заявил в Анкаре в пятницу, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. По словам Эрдогана, парламент его страны начнет процесс ратификации вступления Финляндии в альянс

Одновременно он подчеркнул, что случай Финляндии отличается от ситуации со Швецией, которая отказала Турции в просьбе выдать "террористов". Под "террористами" Анкара подразумевает прежде всего курдских активистов и турок, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Эрдоган, напомнил, что его страна передала Стокгольму список из 120 "террористов" с требованием их выдачи, однако власти скандинавского королевства не пошли на этот шаг.

В свою очередь Саули Ниинистё подчеркнул, что вступление в НАТО является важным шагом для Финляндии.

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