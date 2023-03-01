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Парламент в ХельсинкиФото: Emmi Korhonen/dpa/Lehtikuva/picture alliance
ПолитикаФинляндия

Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Ольга Лебедева
56 мин. назад

Депутаты парламента Финляндии поддержали предложение правительства о присоединении к Североатлантическому альянсу. Вступление Швеции по-прежнему блокирует Турция.

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Парламент Финляндии в среду, 1 марта, большинством голосов - 184 "за" при 7 "против" и одном воздержавшемся - поддержал предложение правительства о вступлении этой страны в НАТО. Депутаты одобрили Североатлантический договор, а также соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала.

Голосование состоялось на сутки позже запланированного срока, так как днем ранее несколько парламентариев выступили против присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. В частности, Маркус Мустаярви из "Союза левых сил" предложил отказаться от принятия законопроекта. Его заявление поддержали еще несколько однопартийцев.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года

Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, после начала российского вторжения в Украину приняла решение начать процесс вступления в НАТО. В мае она вместе с Швецией подала заявку на вступление альянс. В настоящее время обе заявки одобрили все страны блока, за исключением Турции и Венгрии. Позиция Анкары в отношении вступления в альянс Швеции резко ужесточилась после правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Первоначально обе скандинавские страны стремились присоединиться к альянсу вместе, но в середине февраля власти в Хельсинки допустили возможность вступления без Швеции, если Анкара не одобрит заявку Стокгольма. Вместе с тем премьер-министр Санна Марин отметила, что предпочла бы, чтобы обе страны присоединились к НАТО вместе, но "не может влиять" на то, как заявки стран будут ратифицированы. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что Турция, если она одобрит заявку Хельсинки, но откажет Стокгольму, создаст сложную ситуацию. "Наши руки в каком-то смысле связаны. Мы подали заявку на членство. Должны ли мы сейчас сказать: "Нет, мы отменяем нашу заявку?" Нет, мы не можем просто так это сделать", - сказал Ниинистё.

Швеция настаивает на совместном вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на том, что заявки его страны и Финляндии на присоединение к НАТО должны быть ратифицированы одновременно по "стратегическим причинам". "Тесное военное сотрудничество Швеции и Финляндии до вступления в НАТО будет очень осложнено при нашем раздельном принятии", - заявил Кристерссон в середине февраля. По его оценке, у двух стран "есть возможности в нашей части мира, от которых выиграют все страны НАТО, включая Турцию".

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