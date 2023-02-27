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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: Murat Gok /AA/picture alliance
ПолитикаТурция

Турция возобновит переговоры по НАТО со Швецией и Финляндией

Сергей Ромашенко
38 мин. назад

Переговоры со Швецией и Финляндией возобновятся уже в марте, сообщил глава МИД Турции Чавушоглу. В то же время он указал, что Анкара не согласится на вступление Швеции, пока та не выполнит своих обязательств.

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Турция возобновит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО, новая встреча состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил в Анкаре в понедельник, 27 февраля, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В то же время он предупредил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции в Североатлантический альянс до тех пор, пока та не выполнит своих обязательств в сфере "борьбы с терроризмом".

Чавушоглу дал отчетливо понять, что его страна благосклонно относится к вступлению Финляндии в НАТО. "Мы можем разделить процедуры вступления в альянс Швеции и Финляндии", - сказал он.

Стремление в НАТО на фоне российской агрессии в Украине

Финляндия и Швеция в мае на фоне российского вторжения в Украину отказались от давнего внеблокового статуса и запросили членство в НАТО. Для приема новых стран в Североатлантический альянс требуется согласие всех его членов.

Турция блокирует присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, ссылаясь на то, что эти страны якобы оказывают поддержку курдским сепаратистам. Анкара добивается в первую очередь от Стокгольма более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти называют "террористами".

В конце января Турция полностью прекратила переговоры и отменила назначенную на февраль встречу, после того как в Стокгольме прошли санкционированные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли копию Корана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции в НАТО.

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