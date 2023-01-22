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Фото: DHA
ПолитикаТурция

Акция с сожжением Корана в Швеции возмутила исламский мир

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

Ультраправый активист Расмус Палудан поджег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Организация исламского сотрудничества резко осудила эту акцию, назвав ее провокационной.

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Демонстрация правых экстремистов в Стокгольме, сопровождавшаяся сожжением Корана, вызвала бурю негодования в исламском мире и еще сильнее обострила отношения между Швецией и Турцией. Организация исламского сотрудничества в субботу, 22 января, заявила, что эта "провокационная акция" попирает священные ценности мусульман, и осудила ее. Поскольку шведские власти санкционировали проведение этого митинга, Турция накануне отменила визит министра обороны Швеции Пала Йонсона в Анкару.

Отношения между Швецией и Турцией и без того резко напряжены из-за конфликта вокруг намерения Швеции вступить в НАТО. Турция и Венгрия - единственные из 30 государств НАТО, которые все еще не одобрили ее присоединение к Североатлантическому альянсу. Йонсон намеревался во время визита в Анкару 27 января убедить Турцию отказаться от негативного отношения к вступлению его страны в НАТО.

Турция глубоко возмущена акцией в Стокгольме

В Анкаре с глубоким возмущением отреагировали  на решение шведских властей санкционировать акцию правого экстремиста Расмуса Палудана у турецкого посольства в столице Швеции. Согласие Швеции на проведение этого митинга вопреки всем нашим предупреждениям равносильно "поощрению преступлений на почве ненависти и исламофобии", написал в микроблоге Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын. "Нападки на священные ценности - это не свобода, а современное варварство", - подчеркнул Калын.

Акция, организованная Палуданом возле посольства Турции в Стокгольме, собрала около 100 человек, среди которых было много работников СМИ. Она прошла под охраной усиленных нарядов полиции. Палудан обратился к собравшимся с часовой речью, в которой резко критиковал ислам и мигрантов, и в завершение поджег зажигалкой копию Корана. "Если они против свободы слова, то пусть они живут в другом месте", - пояснил Палудан свою позицию.

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