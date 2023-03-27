Зеленский на передовой и другие события 397-го дня войны

Зеленский побывал на передовой в Запорожье. Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину. Продолжается критика решения Москвы разместить ядерное оружие в Беларуси. В Польше задержан предполагаемый российский шпион.

На 397-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 27 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

За минувшие сутки российские силы нанесли по украинским позициям и гражданской инфраструктуре 7 авиационных и 10 ракетных ударов, а также совершили более 15 обстрелов из РСЗО, заявил Генштаб ВСУ. Украинские войска отбили 41 атаку противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба.

Обстрелы украинских городов

В свою очередь, по его данным, украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за сутки российские войска нанесли по территории области 20 артиллерийских ударов, в результате чего пострадали четыре человека. По его словам, из тяжелой артиллерии и "Градов" было выпущено 97 снарядов. Глава ОВА также сообщил, что с деоккупированной территории области были эвакуированы 43 человека.

В течение всего дня под огнем российской авиации и артиллерии находился Берислав Херсонской области, сообщил также Прокудин. Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов, у двух из них тяжелые ранения.

В результате российской атаки по Славянску Донецкой области утром 27 марта погибли два человека, ранены 36 жителей. Удар был совершен по центру города двумя ракетами С300, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов. Еще один ракетный удар Россия совершила по Дружковке Донецкой области. "Две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили", - указал Кириленко.

Зеленский посетил передовую в Запорожской области

Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Запорожской области, где встретился с военнослужащими ВСУ. "Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", - написал он в Telegram.

Украинский президент посетил военный госпиталь, где проходят лечение украинские военнослужащие, вручил награды медикам и раненым военным, сообщили в офисе президента Украины. Он ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск "Запорожье" и встретился с работниками СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Запорожской области. В ходе поездки на передовую в Запорожской области главу государства проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой, а он вручил военнослужащим государственные награды.

В Запорожье Зеленский встретился с прибывшим туда гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По словам Гросси, он обменялся с украинским лидером мнениями о защите Запорожской АЭС и ее персонала. "Я вновь заявил о полной поддержке МАГАТЭ ядерных объектов Украины", - написал он в Twitter. Вместе с Зеленским Гросси посетил Днепровскую ГЭС, обеспечивающую работу ЗАЭС и ее ядерную безопасность.

Взрывы в оккупированных городах

Утром в оккупированном российскими войсками Мелитополе в Запорожской области прогремели несколько взрывов. Местные Telegram-каналы сообщили, что удару, в частности, подверглось здание, в котором размещен личный состав силовых структур захватчиков. Информацию о взрывах подтвердил также один из коллаборантов, "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что местное сопротивление взорвало автомобиль одного из топ-военных. По данным ТАСС, покушение совершено на назначенного российскими властями начальника полиции Михаила Москвина. В результате взрыва автомобиля он получил контузию, но остался жив, передает РИА "Новости", ссылаясь на полковника Эдуарда Басурина.

Представители оккупационных властей также сообщают о частичном разрушении здания около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, в результате которого пострадали четыре человека.

Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в оккупированном Донецке, который прогремел в районе детской больницы в Калининском районе, над городом виден столб дыма.

Оценка ситуации аналитиками

Активность кораблей Черноморского флота РФ сдерживается из-за возможных атак украинских дронов в районе Севастополя в оккупированном Крыму, сообщается в отчете разведки министерства обороны Великобритании. В частности, в нем указывается, что 22 марта минимум три беспилотных надводных корабля и один беспилотный летательный аппарат планировали нанести удар по российской военно-морской базе Севастополя, но атаки были предотвращены, ни одно российское судно не пострадало.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что президент России Владимир Путин по-прежнему считает возможным со временем одержать полную победу над Украиной. Ни Украина, ни Запад не убедили Кремль в необходимости рассмотреть возможность принятия какого-либо нестандартного или компромиссного решения, пишут аналитики в очередном аналитическом обзоре. Путин "по-прежнему сосредоточен на достижении своих первоначальных военных целей посредством затяжного конфликта, в котором он побеждает, либо силой навязав свою волю Украине, либо сломив волю Украины" после того, как Запад перестанет поддерживать Киев, указывают эксперты ISW. Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской области и западной части Донецкой области являются еще одним показателем того, что Кремль по-прежнему предан идее победы в затяжной войне, отмечается далее.

Борьба СБУ с коллаборантами

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях и нейтрализации агентурной сети ФСБ РФ, готовившей ракетные удары по объектам Украинских железных дорог. В состав группы, по данным спецслужбы, входило восемь местных жителей, один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего депутата Верховной рады и журналиста. "Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов. В "зоне особого внимания" врага находились маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ", - отмечается в заявлении. По данным СБУ, предполагаемые агенты ФСБ разведывали местоположение складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Днепропетровской области.

В освобожденном ВСУ Лимане Донецкой области к пяти годам лишения свободы приговорена местная жительница, сотрудничавшая с российскими силами, сообщила пресс-служба регионального управления СБУ. Она также лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 10 лет. Утверждается, что задачей коллаборантки была регистрация псевдопредприятий в фейковом "фонде соцзащиты", "республиканском банке" и "казначейской службе".

Западная военная техника прибыла в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил информацию о том, что в Украину уже доставлены 18 основных боевых танков Leopard 2, которые правительство ФРГ пообещало предоставить Киеву. Последние танки из этой партии покинули Германию в конце прошлой недели и переданы на границе Украины ее представителям, сообщил журнал Der Spiegel. Кроме того, по данным издания, Украина уже получила около 40 бронетранспортеров Marder.

Министр обороны Алексей Резников вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и десантниками "обкатал" новую бронетехнику, полученную от западных партнеров - танки Challenger из Британии, БТР Stryker и бронемашину Cougar из США и БМП Marder из Германии.

"Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и, в конце концов, даст ответ кровавому агрессору, стране-террористу РФ", - написал Резников в Facebook. Он отметил, что вскоре преимущества западной техники ощутят на себе российские оккупанты.

Украинские военнослужащие завершили в Великобритании обучение управлению танками Challenger 2 и вернулись в Украину, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства. В январе британский премьер Риши Сунак объявил о намерении передать Киеву 14 боевых машин этого типа, в том же месяце украинские военные прибыли в королевство для обучения.

Критика размещения ядерного оружия в Беларуси

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси "станет дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности", заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы не видели подтверждений от белорусской стороны о том, что это стоит на повестке дня или когда-либо произойдет. Но если это произойдет, конечно, будут последствия", - уточнил он. Стано призвал дождаться реакции на заявления президента РФ Владимира Путина режима Александра Лукашенко, "который уже является соучастником этой жестокой незаконной агрессии".

В Берлине риторику Путина считают "безответственной". Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) назвала такие угрозы "полностью вводящими в заблуждение". По ее словам, правительство ФРГ не позволит, чтобы РФ такими "попытками ядерного запугивания" влияла на его поддержку Украины.

Украинская военная разведка считает, что новыми ядерными угрозами президент РФ лишь поднимает ставки. "Терпя поражение на поле боя в конвенционной войне, Путин прибегает к ядерному шантажу. Хотя опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть понятно, что это поднятие ставок", - заявил в эфире "Радио "Свобода" представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Новые угрозы Путина прокомментировали и в Пекине. Ядерная война никогда не должна быть развязана, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, призвав стороны сосредоточиться на дипломатическом урегулировании военного конфликта и принять меры для разрядки ситуации. В китайском внешнеполитическом ведомстве напомнили о совместном заявлении лидеров ядерных держав, с которым они выступили в январе 2022 года и в котором указали на невозможность выиграть или вести ядерную войну. В нем "подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", заявила Мао Нин.

При этом в Кремле настаивают, что Россия не откажется от намерений разместить в Беларуси ядерное оружие после угроз новых западных санкций. "На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может", - указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Меры Москвы по борьбе с "дезинформацией"

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" на территории страны деятельность неправительственной организации "KpымSOS". С начала полномасштабной войны РФ против Украины она "активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", заявило ведомство, отметив, что заявленными целями деятельности "КрымSOS" являются деоккупация и реинтеграция украинского Крыма, а также обеспечение его возврата в состав Украины. Данные цели "направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", считает российская Генпрокуратура.

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя "Медиазоны", участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщили "Медиазона" и сам Верзилов в соцсетях. Основанием для преследования стали посты Верзилова о массовых убийствах мирных жителей в Буче Киевской области российскими военными.

С начала полномасштабного российского вторжения РФ покинули десятки ведущих ученых. По данным издания "Проект", из России уехали не менее 28 выдающихся ученых и преподавателей ведущих вузов, в том числе специалисты с мировым именем и лауреаты многочисленных премий. При этом общее число уехавших ученых гораздо выше. Только базирующаяся в США организация Scholars at Risk вывезла из России 200 человек. Еще 62 деятелям науки помог уехать немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander-von-Humboldt-Stiftung), пишет "Проект".

В обмен на применяемые для ударов по Украине дроны Россия поставляет Ирану кибероружие, в частности средства для цифрового наблюдения, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, главным поставщиком является российская компания "Протей", которая имеет контракты с Минобороны РФ. Помимо прочего, Россия предоставила Ирану средства слежения за связью, а также устройства для подслушивания, современные фотоаппараты и детекторы лжи, указывает газета.

Связанные с войной события в странах Восточной и Центральной Европы

В Польше задержан предполагаемый российский шпион. Гражданин иностранного государства признал себя виновным в шпионаже в пользу России и описал обстоятельства своей вербовки российской спецслужбой, пишет польский портал RMF24 со ссылкой на районную прокуратуру Гданьска. По данным издания, подозреваемый находится в Польше с января и был задержан 21 марта. Польские власти арестовали его на 3 месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно выводам следствия, мужчина собирал и передавал России информацию, в том числе о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве, а также о деятельности ведомств безопасности.

В Чехии начинается судебный процесс против мужчины, носившего одежду с символикой ЧВК "Вагнер", сообщают местные СМИ. На антиправительственной демонстрации в середине марта обвиняемый публично демонстрировал логотип российской ЧВК, а также букву Z, ставшую символом поддержки войны РФ против Украины. Он подозревается в поддержке геноцида, заявил прокурор Ян Лелек Чешскому телевидению. Его дело рассмотрит районный суд Праги 1.

В Молдове начались военные учения JCET-2023 с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании. Отмечается, что маневры являются плановыми и пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля. Согласно плану, военнослужащие четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач.

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Аналогичный протокол о присоединении Швеции уже обсуждался в парламенте, но голосование по нему еще не было включено в повестку дня.

Правительство Германии запускает новую платформу для объединения усилий немецких компаний, организаций и учреждений, которые участвуют в восстановлении Украины. Долгосрочное планирование и перспектива восстановления страны важны для устойчивости украинского общества здесь и сейчас, а также для успешных и эффективных мер по воссозданию свободной и европейской Украины, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze), представляя новую платформу вместе с послом Украины в Берлине Алексеем Макеевым. Платформа станет местом, где смогут найти контакты представители муниципалитетов, компаний и организаций, которые хотели бы принять участие в восстановлении Украины.

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