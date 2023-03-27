Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину

Боевые танки Leopard 2, обещанные Берлином Киеву, переданы украинской стороне, об этом в понедельник, 27 марта, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе визита в Нидерланды. Ранее об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, 18 боевых танков Leopard 2, которые правительство ФРГ пообещало предоставить Киеву, уже доставлены в Украину. Последние танки из этой партии покинули Германию в конце прошлой недели и переданы представителям Украины на границе этой страны. Кроме того, по этим данным, Украина уже получила и около 40 бронетранспортеров Marder.

Поставки немецких танков Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в конце января после нескольких месяцев дискуссий объявил о планах поставить боевые танки Leopard 2 Украине, обороняющейся от российского вторжения. На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера, заявил он в бундестаге Берлине. Кроме того, в данный пакет военной помощи Киеву входит подготовка украинских экипажей, логистика, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Данный шаг является результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии, подчеркнул канцлер. Позже стало известно, что Германия поставит Украине еще четыре танка Leopard 2 A6 из запасов бундесвера, увеличив их общее число до 18.

Впервые с просьбой от поставках боевых танков премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Берлину 4 сентября 2022 года. Но тогда Шольц отклонил эту просьбу. Официальный Берлин объяснял свою сдержанную позицию тем, что вынужден соотносить угрозу эскалации войны России против Украины и необходимость международной координации в вопросе военной помощи Киеву. Канцлер Шольц неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны соратников по правящей в ФРГ коалиции, за нерешительность в вопросе предоставления этого вида вооружений Украине.

В феврале также стало известно, что бундесвер приступил к обучению украинских военнослужащих эксплуатации боевых танков Leopard 2. Сообщалось, что тренинг проходит в учебном центре танковых войск в Мунстере (Нижняя Саксония) и будет завершен к концу первого квартала, "синхронно" с передачей Украине танков.

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