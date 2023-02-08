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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 (фото из архива)Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
КонфликтыГермания

Германия и Польша хотят созвать встречу по Leopard 2

Екатерина Венкина
8 февраля 2023 г.

Германия и Польша хотят созвать встречу стран, которые будут поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил глава Минобороны ФРГ в Варшаве.

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Западные партнеры могут поставить Украине первый батальон боевых танков Leopard 2 в течение трех или четырех месяцев с начала года. Об этом заявил в среду, 8 февраля,  министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) во время визита в Варшаву.

"Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в первые четыре, а может быть, и три месяца этого года, и затем нам, естественно, нужно будет действовать как можно быстрее", - указал Писториус, добавив, что батальон будет состоять примерно из 31 танка.

Глава ведомства также сообщил, что Германия и Польша хотят созвать встречу стран, которые планируют поставить Украине Leopard 2. Подобный формат будет служить сближению интересов этих государств, добавил Писториус после встречи с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком в Варшаве.

Встреча с мэром Киева

До этого, 7 февраля, глава Минобороны ФРГ встретился в Киеве с его мэром Виталием Кличко. Стороны обсудили военную и экономическую поддержку Киева. "Германия продолжит поддерживать Украину - будут и вооружение, и экономическая помощь, и политическая поддержка", - написал Кличко в Facebook. Европейские партнеры настроены более оперативно принимать решение о предоставлении Украине необходимого вооружения, добавил политик. В Киеве у Писториуса также состоялась встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Комментируя состоявшуюся 7 февраля встречу с украинскими военными, которые отправились в Германию, чтобы пройти обучение управлению танками Leopard, Писториус отметил, что они произвели на него большое впечатление: "По лицам этих людей видно, что происходит у них внутри, какой нагрузке они подвержены, недавно вернувшись с фронта, как давит на них пережитое".

"Понимаете, они сейчас отправляются в Германию, знакомятся с танками Leopard, проходят обучение, а потом возвращаются и снова идут на фронт. Это - невероятная нагрузка. И это увеличивает мое восхищение тем, что демонстрируют украинцы, и уважение к ним", - добавил глава Минобороны ФРГ.

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