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Когда закончится война – "Заповедник", выпуск 250, 05.02.23

11 ч. назад

Путин-сурок в ожидании приползающего на коленях Запада не заметил, как со спины подкралось нечто. Подоляк "взломал систему" запросов вооружения для Украины. Географические открытия Лаврова и физические опыты Бастрыкина в лицее нового образца. Лукашенко и проповеди о возвращении в лоно батькизма. Обзор стран для получения ВНЖ в 2023 году. Песня Судного Дня. Смотрите в 250-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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