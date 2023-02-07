Немецкие танки для Украины и другие события 349-го дня войны

Необъявленный визит министра обороны ФРГ в Киев. Экс-председатель КС Литвы - о трибунале для Путина. Верховная рада назначила новых глав СБУ и МВД Украины. Литва передала Украине зенитные пушки.

На 349-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 7 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Украину разрешено экспортировать до 178 танков Leopard 1А5

Правительство Германии выдало разрешение на экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1А5 из промышленных запасов. Сколько боевых машин этого типа и в какие сроки реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых наладочных работ, подчеркнули в министерстве обороны ФРГ.

Финансирование поставок, приведение танков в порядок и обучение украинских военнослужащих эксплуатации этой техники будет проходить в тесной координации со странами-партнерами в Европе, добавило немецкое оборонное ведомство.

Немецкий концерн Rheinmetall уже объявил, что первые 20-25 Leopard 1 будут поставлены в Украину в этом году. Оставшиеся из партии в 88 боевых машин, по словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера (Armin Papperger), передадут Киеву к концу 2024 года. Кроме того, танки Leopard 1 имеются на хранении еще одного немецкого производителя - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Необъявленный визит министра обороны ФРГ в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Киев. Визит не был анонсирован заранее из соображений безопасности. Глава оборонного ведомства подтвердил сведения о будущих поставках Leopard 1A5 и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран. По словам министра, к первому-второму кварталу 2024 года танками Leopard 1A5 должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона.

В поставках танков Leopard 1A5 Украине вместе с ФРГ примут участие Нидерланды и Дания. "Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Верховная рада одобрила назначение новых глав СБУ и МВД Украины

Верховная рада голосами 324 депутатов при минимально необходимых 226 одобрила кандидатуру 39-летнего генерала Василия Малюка на посту главы Службы безопасности Украины. Малюк являлся временно исполняющим обязанности главы СБУ с июля прошлого года, когда был уволен ее прежний руководитель Иван Баканов. До этого Малюк работал заместителем министра внутренних дел.

Кроме того, Рада голосами 321 депутата назначила министром внутренних дел Игоря Клименко, до этого временно исполнявшего обязанности руководителя министерства после гибели прежнего министра Дениса Монастырского в результате крушения вертолета. 50-летний Клименко с сентября 2019 года занимал должность главы Нацполиции.

В тот же день правительство Украины согласовало назначение новых глав трех областных военных администраций. В Днепропетровской области пост займет Сергей Лысак, в Запорожской - Юрий Малашко, в Херсонской - Александр Прокудин, говорится в проектах указов.

Экс-председатель КС Литвы: Трибунал для Путина создадут в обход Совбеза ООН

Трибунал, на котором будут рассмотрены обвинения против президента РФ Владимира Путина в развязывании агрессивной войны станет первым международным судебным органом, созданным в обход Совета Безопасности ООН, в котором Россия обладает право вето. Легитимность трибунала "будет обеспечена за счет поддержки Генеральной Ассамблеи ООН", - рассказал Telegram-каналу "Можем объяснить" экс-председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас. По его словам, трибунал учредят с помощью многостороннего международного договора, на заключение которого может уйти до двух лет.

Юрисдикция трибунала будет основана на уголовном законодательстве Украины, в котором есть статьи о пропаганде войны; планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, а также нарушении законов и обычаев ведения войны. Преступления в Украине уже расследуют юристы Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и десяти стран-членов Евросоюза. Президентский иммунитет Путина не помешает привлечь его к суду, так как "принцип иммунитета не распространяется на процессы международных трибуналов", пояснил Дайнюс Жалимас. Местом создания трибунала может стать Гаага.

Генпрокуратура Украины - о судах над российскими военными

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что по факту военных преступлений на территории Украины уже осуждены 25 российских военных и 92 дела направлены в суд. "Уничтожение гражданского населения Украины - умышленная стратегия РФ. Она включает убийства, пытки и сексуальное насилие, которые совершаются в отношении тех, кто идентифицирует себя как украинец, а также депортацию детей, обстрелы критической инфраструктуры и другие военные преступления", - приводит слова Андрея Костина Telegram-канал генпрокурора.

Литва передала Украине зенитные пушки

Украина получила от Литвы десятки зенитных пушек L-70 с боеприпасами, сообщилоМинобороны Литвы в Facebook. "Последние две недели украинские инструкторы в Литве принимают участие в тренингах по управлению этими пушками. Они подготовят еще больше украинских операторов, когда вернутся в страну", - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Литва планирует обучить около 1600 украинских военных в этом году. "Литва продолжит поддерживать Украину и всеми возможными средствами столько, сколько необходимо", - отметили в литовском военном ведомстве.

Сводки из зоны боевых действий

Подразделения ВС РФ проводят перегруппировку в отдельных районах и сосредоточили основные усилия на наступлении на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, заявил Генштаб ВСУ. За минувшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершили 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Николаевской и Херсонской областей, говорится в вечерней сводке украинского Генштаба.

По его данным, украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и 2 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов. За минувшие сутки потери России в Украине составили еще 1030 военнослужащих, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Всего с начала вторжения, указывается далее, в Украине убиты и ранены 133 190 россиян.

Министерство обороны РФ в свою очередь сообщило об уничтожении шести оружейных складов украинской армии на территории Херсонской и Донецкой областей. За сутки были убиты более 300 украинских военнослужащих, уничтожены бронированные автомобили, гаубицы, системы залпового огня РСЗО "Град". Кроме того, средствами ПВО сбиты девять украинских БПЛА, заявили в ведомстве.

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