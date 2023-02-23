Как изменилась политика Германии за год войны в Украине

Год после российского вторжения в Украину коренным образом изменил политику Германии в сфере обороны и безопасности, особенно в том, что касается поставок оружия в зоны конфликтов.

Через три с половиной дня после начала российского военного вторжения в Украину, 27 февраля 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил в бундестаге с речью, которая войдет в историю: речью о смене эпох ("Zeitenwende"). "Произошел поворотный момент в истории нашего континента, - заявил Шольц в немецком парламенте. - Фактически речь идет о том, можно ли силой попирать право. Разрешим ли мы Путину перевести часы назад в эпоху великих держав 19-го века, или мы найдем в себе силы указать пределы допустимого таким поджигателям войны как Путин".

Примерно за трое суток до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз вызвал к себе постоянного представителя РФ при организации, чтобы еще раз настоятельно призвать Москву воздержаться от атаки Украины.

Когда вторжение началось, в Германии шел четвертый час ночи. Лица, ответственные за принятие решений, проспали этот момент - в который для страны произошли исторические изменения, а самостоятельно повлиять на них крупнейшая экономика Европы не могла. У Германии нет военной мощи.

Путин пытается изменить границы в Европе

Президент РФ Владимир Путин отправил свою армию на Киев с целью, как считают многие, изменить границы в Европе. В последний раз до него это пытался сделать сербский лидер Слободан Милошевич в начале 1990-х годов, намереваясь создать на Балканах так называему "Великую Сербию".

Канцлер ФРГ Шольц выступает в бундестаге, 27 февраля 2022 года Фото: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Сейчас, уверены аналитики, на карту поставлено намного больше: Россия - крупнейшая по территории страна мира, владеющая ядерным оружием, ставит под вопрос созданный после Второй мировой войны международный порядок, зафиксированный в Уставе ООН. Этот документ составлен, опираясь на опыт, который мир получил в борьбе с империалистическим германским "третьим рейхом" под руководством национал-социалиста Адольфа Гитлера.

"Нападением на Украину Путин не только намерен стереть независимое государство с карты мира", - заявил в своей речи Олаф Шольц. Он "разрушил европейскую архитектуру безопасности, существовавшую в Европе почти полвека после принятия Хельсинкской декларации". На основе Хельсинкских соглашений 1975 года, которые способствовали мирному завершению холодной войны, возникла нынешняя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 2014 года она пыталась вернуть мир в Донбассе. С началом широкомасштабного российского вторжения ОБСЕ отозвала всех своих сотрудников из Украины. Как заявил Шольц в своей речи, Путин "исключил себя из международного сообщества".

Германия медлит с перевооружением бундесвера

Смена эпох провозглашена, и правительство ФРГ решило перевооружить бундесвер, выделив для этого 100 млрд евро. Прошел год, но немецкий ВПК получил немного заказов для бундесвера. В то же время Германия уже год оказывает военную помощь Украине, нарушив тем самым принципы своей прежней политики - не поставлять оружие в регионы военных конфликтов. Согласно опросам, большинство немцев согласны с действиями властей страны.

К концу 2022 года международное давление на Берлин выросло, другие страны добивались от него разрешения на поставки Киеву боевых машин пехоты и танков немецкого производства, а также призывали Германию саму предоставить такое оружие Украине. Дискуссия об этом расколола страну на две части: половина общества была "за", другой половине такой шаг виделся чрезмерным. Канцлер Шольц сначала заблокировал принятие решения, поддавшись давлению левого крыла Социал-демократической партии (СДПГ), которую он возглавляет.

"Леопарды" для Украины только вместе с "Абрамсами"

В конечном счете он согласился, однако связал свое решение одним условием: Германия предоставит Украине танки Leoprad 2, если США, в свою очередь, отправят Киеву танки Abrams. В январе 2023 года министры обороны более 50 стран собрались на восьмую встречу Контактной группы по Украине, через несколько дней после нее было принято решение по поставкам танков. Однако Германия не создала к этому моменту коалицию стран, гготовых поставить Украине танки Leopard. Похоже, "смена эпох" для Берлина означает, что Германия не действует превентивно, а лишь все время пытается догнать уходящий поезд.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на танке Leopard 2 Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

США, в отличие от нее, в течение прошедшего года последовательно планировали новые поставки вооружений Украине, пусть предоставление тяжелого оружия и вызвало ожесточенные дебаты. Так, еще в июне 2022 года Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов управлению западными самолетами. Официальное решение о поставках боевых самолетов Украине пока не принято. Однако подготовительные мероприятия уже идут, обсуждается возможность предоставления Киеву F-16 - самой массовой в последние десятилетия западной модели боевого истребителя.

Германия избавлена от принятия решения о боевых самолетах

В отличие от танков Leopard 2, в случае с поставками американских самолетов согласия Германии не требуется, признал министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) во время посещения гарнизона бундесвера в Мунстере на севере страны, где украинские военные учатся управлять немецкими БМП.

"Могу лишь сказать, что речь идет о боевых самолетах, которых нет у Германии, поэтому этим вопросом должны заниматься другие страны", - ответил Писториус на вопрос DW. По его словам, в принципе война в Украине такова, что почти ничего невозможно полностью исключить, но в случае с боевыми самолетами бундесвера это сделать можно, добавил министр. Германия преимущественно использует истребители Eurofighter.

Истребитель F-16 польских ВВС Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance

Если будет принято решение по самолетам F-16, их поставки Украине, как ожидается, будут осуществлены в короткие сроки. Польша и Нидерланды ранее выразили готовность отдать Украине свои истребители F-16, если Контактная группа договорится о поставках. При этом у многих создается впечатление, что США рассматривают различные опции, а Германия плетется в фарватере Вашингтона, хотя в речи о смене эпох Шольц объявил о намерении ФРГ играть ведущую роль в Европе.

Экономически сильная Западная Германия по-прежнему не играет существенной роли в глобальной политике безопасности, поэтому продолжает реализовывала свои интересы с помощью так называемой "дипломатии банковского чека". Украинская армия использует на фронте тяжелое оружие немецкого производства. Но Берлин, похоже, все еще не может до конца отказаться от своей любимой привычки - пытаться решать международные проблемы исключительно с помощью денег.

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