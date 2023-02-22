"Дьявольское шоу лжи": что о речи Путина пишут СМИ Германии

Речь президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля, в ходе которой он обвинил Запад в развязывании войны в Украине и объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о нераспространении стратегических вооружений (Договор СНВ-3), вызвала огромный резонанс в политической и медийной среде Германии. Самые показательные отклики на выступление российского президента, появившиеся в немецкой прессе, на радио и в телевизионных ток-шоу, - у DW.

Abendzeitung München: "Переговоры с Путиным вести не о чем"

"Переговоры вести не о чем" - так резюмирует смысл путинского выступления перед Федеральным собранием обозреватель газеты Abendzeitung München Маркус Зауэр (Marcus Sauer), выражая ту же мысль, что и Кристиан Триппе (Christian Trippe), руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW.

Зауэр называет выступление Путина "дьявольским шоу лжи". Комментируя утверждение президента РФ о том, что войска его страны не ведут войну против народа Украины, журналист задается вопросами: "Почему же тогда похищают детей и вывозят их в Россию? Для чего безжалостный террор с ракетами и дронами против системы электро- и водоснабжения зимой?". "Разумеется, Путин ведет варварскую войну против гражданского населения Украины", - уверен Зауэр.

"Его заявления не оставляют сомнений, что он твердо намерен продолжать "спецоперацию". Как стало ясно вчера, с этим человеком вести переговоры не о чем", - заключает журналист Abendzeitung München.

Der Spiegel: "Заученная наизусть сказка"

"Дедушка Разочарование" (Väterchen Frust) - так обозреватель еженедельника Der Spiegel Янко Тиц (Janko Tietz) кратко выразил впечатление, которое произвело на него выступление главы российского государства. При этом журналист обыграл похоже звучащее на немецком выражение "дедушка Мороз" (Väterchen Frost).

"Помпезная колонна с российским гербом на заднем плане, гигантские российские флаги рядом с ним, сцена размером с половину футбольного поля. Очевидно, при помощи такого оформления московского конференц-центра "Гостиный двор" Путин хотел выразить, к чему он стремится со своей страной: демонстрация величия, присоединение территорий", - полагает Тиц. Однако удачной эта концепция ему не кажется: "Проблема в том, что на этом фоне Путин выглядит как карлик, самая маленькая из матрешек".

Столь же неубедительными представляются журналисту и основные тезисы путинской речи: "На стол он подает привычный суп из пропаганды: Запад развязал войну, Запад - это эталон лжи, Запад хочет "заставить народ страдать, чтобы дестабилизировать наше (российское. - Ред.) общество изнутри", Запад хочет уничтожить Россию "раз и навсегда", Запад поддерживает неонацистские силы в Украине, чтобы создать там антироссийское государство. Это был тот же нарратив, что и все прошлые месяцы, никакой новой главы, внезапного поворота - сказка, под которую дети обычно засыпают, потому что уже знают ее наизусть".

Тиц обращает внимание и на то, что Путин ни словом не обмолвился о мирных инициативах, появившихся на Западе, - например, петиции левого политика Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и лидера феминистского движения в Германии Алисы Шварцер (Alice Schwarzer) "Манифест за мир", в которой они призывают отказаться от дальнейших поставок вооружений Украине и незамедлительно начать мирные переговоры.

Ток-шоу Markus Lanz об ДСНВ-3: "Договоры имеют все меньшую цену"

Примечательно, что именно Сара Вагенкнехт, соавтор "Манифеста за мир", набравшего к 22 февраля почти 600 000 подписей и вызвавшего неоднозначную реакцию у немецких политиков и военных экспертов, в день выступления Путина перед Федеральным собранием была приглашена в студию политического ток-шоу Markus Lanz на телеканале ZDF, чтобы обсудить наиболее резонансные заявления российского президента - в частности, его слова о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре СНВ-3.

Сара Вагенкнехт и Алиса Шварцер убеждены в необходимости мирных переговоров Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Что меня пугает, так это то, что Россия объявила о (временном. - Ред.) выходе из Договора New START (ДСНВ-3. - Ред.), - призналась Вагенкнехт. - Мы идем к миру, в котором договоренности имеют все меньшую цену и где все больше вооружаются". Раскритиковав президента Украины Владимира Зеленского, который своим указом "запретил вести переговоры, пока Крым не будет отвоеван", левый политик подчеркнула, что, с ее точки зрения, Западу следует наконец "сделать предложение о том, как мог бы быть заключен мир, вместо того, чтобы рассуждать о дальнейших поставках вооружений".

С этим мнением не согласилась другая гостья программы - эксперт по Украине из Института европейской политики Людмила Мельник. "У меня такое ощущение, как будто немцы полагают, что нам, украинцам, нужно всего лишь отдать кусок территории", - заявила она, раскритиковав "Манифест за мир" как "акт чванства".

Berliner Morgenpost: "Слова Путина жалки и абсурдны"

Автор посвященного речи Путина комментария в газете Berliner Morgenpost Гудрун Бюшер (Gudrun Büscher) солидарна с коллегами из ряда других немецких СМИ. Выступление главы российского государства она расценила как "фатальное нагромождение лжи". То, что сказал Путин, "было столь же жалким, сколь абсурдным", пишет она.

"Россия, как он (Путин. - Ред.) сказал буквально, только "защищает свой дом", а украинский народ - "заложник собственного правительства". Это ни в какие ворота не лезет! - возмущается Бюшер. - Когда россияне заходили в Херсон, их встречали не цветами, а камнями. Каждый новый день украинцы сражаются против превосходящей их по силе российской армии, потому что больше не хотят отказываться от своей свободы".

При этом Бюшер отмечает, что ни в одном пассаже Путин не переходил красные линии: "Он даже не угрожал применить ядерное оружие". Тем не менее заявление российского президента о приостановке участия РФ в ДСНВ-3 она расценивает как "последний предупредительный сигнал", который ознаменовал "разрыв с Западом". "Новых испытаний ядерного оружия Путин также исключать не стал, но только в случае, если Вашингтон осуществит их первым. Это малорадостные перспективы", - полагает журналистка.

RND: "Россия и Запад - на пороге новой эскалации"

Сходные опасения выражает Ева Квадбек (Eva Quadbeck) - автор комментария для группы изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) . Россия и Запад находятся на пороге новой эскалации, предупреждает она. И, сравнивая впечатления от выступлений Путина в Москве и президента США Джо Байдена в Варшаве, приходит к выводу: "Война в Украине превратилась в противостояние автократических государств и демократического мира".

"Все, кто еще сомневался, что эта война - системное противостояние между автократиями по образцу России и Китая и демократиями по образцу США и ЕС, к сожалению, в эти дни убеждаются в обратном. Таково горькое послание этой недели. Агрессивной войне России против Украины исполняется год, и конца ей не видно", - резюмирует Квадбек.

Radio Eins: "Давление необходимости идти на компромиссы растет"

Руководитель Центра изучения порядка и управления в Восточной Европе, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister), прокомментировавший выступления Путина и Байдена в эфире радиостанции Radio Eins , не разделяет это мнение.

Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

"Уже на Мюнхенской конференции по безопасности у меня было ощущение, что речь идет о перестраховке для Запада. У США и европейского руководства есть опасения, что в наших обществах начнет расти давление необходимости идти на компромиссы с Россией. Я думаю, что Байден реагирует на это. Мы видим, что Запад и остальной мир по-разному смотрят на эту войну и другие страны - в Африке, Латинской Америке или Азии - не поддерживают санкции. Так что парадигма "демократия против автократии" кажется мне слишком простой для той сложной ситуации в мире, в которой мы находимся. Мы видим, что Запад не настолько силен, чтобы принудить другие страны поддержать его политику санкций".

По оценке Майстера, речь Путина была предназначена в первую очередь для внутрироссийской аудитории и должна была подготовить российское общество к тому, что война в Украине затянется. Заявление о приостановке участие РФ в ДСНВ-3 эксперт расценил как "единственный военный аргумент, который мог использовать Путин", чтобы усилить впечатление.

Nordwerst-Zeitung: "Заявление Путина по ДСНВ-3 - лишь пиар-ход"

В свою очередь, Ульрих Шёнборн (Ulrich Schönborn) - автор комментария в газете Nordwerst-Zeitung - убежден, что приостановка участия Москвы в ДСНВ-3 является лишь "пиар-ходом". "Примечателен же, напротив, жесткий разрыв с олигархами, которые перевели свои богатства за границу и не стали инвестировать в России, - указывает он. - Долго российская каста сверхбогатых считалась опорой системы Путина. Теперь, очевидно, и тут прояснили, кто является "предателем", а кто - "патриотом".

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