Парламент РФ утвердил приостановку участия в ДСНВ

Государственная дума и Совет Федерации приняли законопроект, приостанавливающий участие РФ в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В среду, 22 февраля, депутаты Думы единогласно поддержали документ, внесенный в тот же день президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее сенаторы одобрили его.

Накануне, выступая перед Федеральным собранием, Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ и готова провести испытания нового ядерного оружия, но сделает это только в том случае, если такое испытание проведут США. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие в нем. Другие ядерные державы работают над развитием новых видов ядерных вооружений, указал президент РФ в качестве обоснования решения. По его словам, страны Запада "открыто говорят от том, что хотят нанести нам стратегическое поражение" и при этом "лезут на наши ядерные объекты",

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - единственное еще действующее крупное соглашение по контролю над вооружениями между США и Россией. Этот договор, целью которого было воспрепятствовать расширению ядерных арсеналов стран-участниц, был подписан в 2010 году в Праге и начал действовать в 2011 году. В 2021 году, непосредственно после вступления Джо Байдена в должность президента США, договор продлили еще на пять лет - до 5 февраля 2026 года. В конце января 2023 года Вашингтон обвинил Москву в невыполнении обязательств по Договору СНВ-3.

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