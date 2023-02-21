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Фото: imago/Rainer Unkel
ПолитикаЕвропа

ЕС сожалеет о приостановке участия России в Договоре СНВ-3

Павел Мыльников
30 мин. назад

Приостановка действия Договора СНВ-3 подорвет архитектуру европейской безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Боррель.

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Евросоюз сожалеет о решении России приостановить выполнение своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, также известный как New START). Приостановка действия договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения "подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны", - говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном вечером во вторник, 21 февраля.

Договор повышает стратегическую стабильность и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами - США и РФ, указали в Брюсселе. ЕС рассматривает соглашение как "важнейший вклад в международную и европейскую безопасность", а также призывает Москву выполнить свои обязательства по договору, содействуя инспекциям на территории России.

Глава Минобороны Германии: Не реагируем на провокации или угрозы

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) сдержанно отреагировал на позицию Кремля. Утверждения Путина в ходе послания Федеральному собранию являются "одним из его обычных методов", заявил  глава оборонного ведомства ФРГ. "Мы сосредоточены на поддержке Украины и не реагируем на провокации или угрозы", - подчеркнул Писториус.

Париж призвал Москву вернуться к участию в соглашении

В свою очередь Франция выразила сожаление по поводу решения Кремля. Договор СНВ-3 является "важнейшим инструментом международной архитектуры контроля над ядерными вооружениями", заявили в МИД Французской Республики. Париж вместе с союзниками по НАТО еще 3 февраля выразил озабоченность по поводу невыполнения Москвой своих обязательств по соглашению. Франция призвала Россию "проявить ответственность и как можно скорее отменить свое заявление" о приостановке действия договора.

Госдума 22 февраля рассмотрит законопроект по Договору СНВ-3

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию несколькими часами ранее заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Президент страны представил решение как вынужденное и принятое на фоне развития ядерных вооружений другими ядерными державами.

Путин уже внес в Госдуму законопроект о приостановке участия страны в Договоре СНВ-3, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Документ, по его словам, будет рассмотрен 22 февраля.

В то же время Россия продолжит соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения в пределах жизненного цикла соглашения "в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере", заявили в министерстве иностранных дел РФ. По словам ведомства, российская сторона продолжит обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок на основе соответствующего соглашения, заключенного в 1988 году между СССР и США.

Что закреплено в Договоре СНВ-3

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800 единиц. Это единственный продолжающий действовать элемент системы договоров по контролю над ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией, вместе имеющими около 90 процентов всех ядерных боеголовок в мире.

Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. С 2011 по 2020 год стороны произвели 328 инспекций ядерных объектов друг друга. В 2020-2021 годах инспекции не проводились по взаимному согласию из-за пандемии COVID-19. В феврале 2021 года президенты Соединенных Штатов и России продлили соглашение до 2026 года. В августе 2022 года Москва отказала Вашингтону в инспекциях своих ядерных объектов, объяснив это ограничениями на поездки, которые США и их союзники ввели после вторжения РФ в Украину.

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