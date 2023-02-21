Послание Путина Федеральному собранию: коротко о главном

В послании Федеральному собранию президент России объявил о приостановке Договора об СНВ и о создании фонда помощи участникам войны в Украине. DW о том, что нужно знать о речи Путина.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 года длилось около двух часов. Самое важное заявление, впрочем, Путин сделал уже в самом конце. Оно касалось не войны РФ против Украины или новой волны мобилизации в России, как предполагалось накануне выступления, а Договора о стратегических наступательных вооружениях. "Я вынужден заявить, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит, а именно приостанавливает", - заявил российский президент.

О приостановке участия в Договоре об СНВ

Решение Москвы Путин обосновал тем, что "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель нанести стратегическое поражение России", а в Вашингтоне, якобы, "задумываются о возможности натуральных испытаниях своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов". Поэтому, заявил Путин, "Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия". "Первыми, разумеется, мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", - подчеркнул президент РФ.

Путин и до этого неоднократно прибегал к ядерным угрозам, говоря, что речь идет "об ответно-встречном ударе" . Позже в Варшаве президент США Джо Байден заверил, что Запад "не планирует нападать или захватывать Россию".

О войне России против Украины

Начало своей речи Путин посвятил ситуации в Украине, при этом применяя часто используемые российской пропагандой нарративы о якобы "неонацистском режиме Киева" и антизападную риторику. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - объяснил Путин вторжение в Украину. Из его слов следует, что Россия не собирается заканчивать войну против Украины: "Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи". Примечательно, что с началом российской агрессии эти задачи Кремль формулировал по-разному.

Путин в очередной раз обвинил Киев в эскалации ситуации в Донбассе после провозглашения "ДНР" и "ЛНР" и в нанесении ударов по Донецку и другим городам региона. Но он ничего не сказал о планомерном обстреле российскими войсками объектов гражданской инфраструктуры Украины во время развязанной им войны. "Мы не воюем с народом Украины, сам украинский народ стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - указал Путин. Оккупацию части территорий Херсонской и Запорожской, а также Луганской и Донецкой областей он назвал "социально-экономическим восстановлением новых субъектов федерации", называя их "Донбассом" и "Новороссией". Говоря о развитии предприятий, создании рабочих мест и "развитии портов Азовского моря", которое, по его словам, вновь стало "внутренним морем России", Путин не упомянул о разрушенном практически до основания украинском Мариуполе, уничтоженном крупнейшем предприятии города "Азовсталь" и других.

О санкциях и российской экономике

Большая часть послания Путина Федеральному собранию была посвящена внутренним проблемам России, ее экономической и социальной ситуации. Президент РФ вновь подверг резкой критике санкции: "Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт". Но, по убеждению Путина, экономика РФ оказалась прочнее, чем думали на Западе, и нанести России поражение "на экономическом фронте" не удалось. О том, что санкции стали ответом на военную агрессию в отношении Украины, Путин ничего не сказал, как и не упомянул о том, какой ущерб на самом деле нанесли России международные санкции. При этом он пообещал продолжать "суверенное развитие" и вывести российскую экономику "на новые рубежи".

Говоря о социальных проектах, президент России предложил создать специальный государственный фонд, призванный оказывать участникам войны в Украине и их семьям социальную, медицинскую и другую помощь. Путин ожидает, что к концу года структуры фонда будут развернуты во всех регионах страны, а сама организация будет работать "без казенщины и бюрократии", причем за каждым "ветераном" должен быть закреплен отдельный соцработник. Но откуда будут взяты средства для создания фонда, Путин не сказал.

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