Послание Федеральному собранию – "Заповедник", выпуск 252

Репетиция речи над могилой целей и надежд российского общества. Рейды по квартирам инакомыслящих в поисках уголовных дел. Байден о взорванных "Северных потоках". Лукашенко о возвращении айтишников. Кошмары Риши Сунака о возвращении Великобритании в ЕС. Песня о подготовке эстрады к маршировке под дулами священной войны. Аргентина — страна беременных россиян. Смотрите в 252-м выпуске "Заповедника"!

5 ч. назад 5 ч. назад

5 ч. назад 5 ч. назад

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!