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Выступление Путина перед Федеральным собранием в 2019 году
Выступление Путина перед Федеральным собранием в 2019 годуФото: Getty Images/AFP/A. Nemenov
ПолитикаРоссия

Путин обвинил Запад в развязывании войны в Украине

Олег Соколенко
9 ч. назад

Выступая перед Федеральным собранием, Путин обвинил Запад в развязывании войны в Украине. Он также пообещал социальную поддержку участникам "СВО", и заявил, что РФ будет развивать экономику и вооруженные силы.

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Выступая во вторник, 21 февраля перед Федеральным собранием, Владимир Путин снова обвинил Запад в развязывании войны в Украине"Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить", - заявил глава российского государства. Он повторил свои утверждения о том, что так называемая "спецоперация" была начата "для защиты" населения Донбасса от "неонацистов" и для того, чтобы "отодвинуть угрозу" от границ России.

"Чем более дальнобойные системы будут поставляться Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", - пообещал Путин. По его словам, "страны Запада намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", но "победить Россию на поле боя невозможно".

Социальная помощь участникам "СВО"

Президент РФ предложил создать специальный государственный фонд, который будет оказывать участникам войны в Украине и их семьям социальную, медицинскую и другую помощь. Путин  ожидает, что к концу года структуры фонда будут развернуты во всех регионах страны, а сама организация будет работать "без казенщины и бюрократии", причем за каждым "ветераном" должен быть закреплен отдельный соцработник.

Кроме того российский лидер признал, что "служба в зоне "СВО" связана с колоссальными нагрузками" и предложил установить для военнослужащих отпуск не реже раза в полгода продолжительностью 14 дней без учета времени на дорогу. Отличившиеся участники войны должны быть востребованы как на армейской службе, так "на гражданке", включая органы власти, подчеркнул Путин, фактически предложив сформировать из ветеранов войны против Украины кадровый резерв.

Дальнейшая милитаризация РФ

Довольно много внимания Владимир Путин в ходе своего послания уделил развитию вооруженных сил страны. Согласно его утверждению, уровень оснащения российских ядерных сил сдерживания новейшим оружием составляет 91%. На тот же уровень ВС РФ должны выйти по всем направлениям, подчеркнул он.

Президент РФ пообещал также повышать зарплату сотрудникам военных предприятий и запустить для них программу льготной аренды жилья.

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), объявил Путин. При этом он отметил, что РФ не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие в нем.  "Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", - добавил Путин.

"Экономический фронт"

Путин полагает, что экономика РФ оказалась прочнее, чем думали на Западе, и нанести России поражение "на экономическом фронте" не удалось. Он пообещал продолжать "суверенное развитие" и вывести российскую экономику "на новые рубежи". В том числе речь шла о развитии инфраструктуры - президент проанонсировал модернизацию Транссиба и БАМа, развитие Северного морского пути и "портов Азовского моря".  Уже в 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях и не менее половины дорог в регионах будут приведены в нормативное состояние, пообещал президент.

Российскому бизнесу были обещаны различные меры поддержки. При этом Путин призвал бизнес "работать на внутреннее развитие страны", а не выводить активы на Запад. 

Внешнеэкономические отношения Путин пообещал развивать с ответственными партнерами, "которых в мире большинство" - в первую очередь, как можно понять из его слов, это страны Юго-Восточной Азии. Вместе с ними РФ будет работать над созданием новой международной финансовой системы, независимой от доллара и других “так называемых универсальных валют", сказал российский президент.

Смотрите также:

Послание Федеральному собранию – "Заповедник", выпуск 252

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