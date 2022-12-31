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Фото из архива: Владимир Путин в Бишкеке 9 декабря 2022 года
Фото из архива: Владимир Путин в Бишкеке 9 декабря 2022 годаФото: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Путин на фоне войны заявил о движении к "суверенитету"

Олег Соколенко
10 мин. назад

В новогоднем обращении к россиянам Путин заявил о движении РФ к "полному суверенитету" и в очередной раз обвинил Запад в "подготовке к агрессии" и "использовании Украины для ослабления России".

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Президент РФ Владимир Путин в субботу, 31 декабря, в новогоднем обращении к жителям страны назвал уходящий 2022-й "годом трудных решений к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации общества".  При этом он заявил о "защите наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации". Новогоднее обращение Путина было опубликовано на фоне новых массированных ракетных ударов по украинским городам.

Путин снова обрушился с обвинениями в адрес Запада

В праздничном обращении Путин, развязавший 24 февраля 2022 года войну против Украины, вновь  обрушился с критикой в адрес Запада, в очередной раз обвинив его в "подготовке к агрессии" , "использовании Украины для ослабления и раскола России", а также в "поддержке неонацистов". Также он заявил, что, несмотря на санкции, в России  создан "надежный запас прочности", укрепивший "суверенитет в важнейшей области - экономике".

На видеозаписи Путин находится в окружении людей в военной форме. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тот записал обращение, находясь утром того же дня в штабе Южного военного округа. По его словам, новогоднее поздравление президента, которое выйдет в эфир в Москве, не будет отличаться от уже показанного на Камчатке. 

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