Путин на фоне войны заявил о движении к "суверенитету"

В новогоднем обращении к россиянам Путин заявил о движении РФ к "полному суверенитету" и в очередной раз обвинил Запад в "подготовке к агрессии" и "использовании Украины для ослабления России".

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 31 декабря, в новогоднем обращении к жителям страны назвал уходящий 2022-й "годом трудных решений к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации общества". При этом он заявил о "защите наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации". Новогоднее обращение Путина было опубликовано на фоне новых массированных ракетных ударов по украинским городам.

Путин снова обрушился с обвинениями в адрес Запада

В праздничном обращении Путин, развязавший 24 февраля 2022 года войну против Украины, вновь обрушился с критикой в адрес Запада, в очередной раз обвинив его в "подготовке к агрессии" , "использовании Украины для ослабления и раскола России", а также в "поддержке неонацистов". Также он заявил, что, несмотря на санкции, в России создан "надежный запас прочности", укрепивший "суверенитет в важнейшей области - экономике".

На видеозаписи Путин находится в окружении людей в военной форме. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тот записал обращение, находясь утром того же дня в штабе Южного военного округа. По его словам, новогоднее поздравление президента, которое выйдет в эфир в Москве, не будет отличаться от уже показанного на Камчатке.

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