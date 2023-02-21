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Фото: REUTERS
ПолитикаРоссия

Россия приостанавливает участие в Договоре СНВ

Олег Соколенко
1 ч. назад

Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и готова провести испытания ядерного оружия, если это сделают США.

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Выступая во вторник, 21 февраля перед Федеральным собранием, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и готова провести испытания нового ядерного оружия. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие в нем.

Страны Запада "открыто говорят от том, что хотят нанести нам стратегическое поражение" и при этом "лезут на наши ядерные объекты", заявил Путин в качестве обоснования этого шага.

По утверждению Путина, в настоящее время США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний. "Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", - добавил Путин.

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