НАТО призвала Москву к выполнению обязательств по ДСНВ

Союзники по НАТО обратились к России с призывом в целях международной стабильности придерживаться соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) между РФ и США. "Мы призываем Россию выполнить обязательства по договору, содействуя проведению инспекций в рамках ДСНВ на территории России и вернувшись к участию в органе по реализации Договора - двусторонней консультативной комиссии", - говорится в заявлении Североатлантического совета , опубликованном в пятницу, 3 февраля.

В документе отмечается, что союзники по альянсу с обеспокоенностью отмечают невыполнение Россией юридически связывающих обязательств по ДСНВ. "Отказ России созвать сессию Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) в сроки, установленные Договором, и содействовать инспекционной деятельности США на ее территории с августа 2022 года не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права по Договору и подрывает способность Соединенных Штатов адекватно проверять соблюдение Россией основных ограничений Договора", - заявляют союзники по НАТО, подчеркивая, что Вашингтон продолжает соблюдать ДСНВ.

В обращении указывается, что союзники по НАТО приветствовали заключение в феврале 2021 года соглашения между США и РФ о продлении действия ДСНВ на пять лет, "однако невыполнение Россией своих обязательств подрывает жизнеспособность Договора", способствующего международной стабильности.

РФ угрожает выйти из СНВ-3 в 2026 году

Договор СНВ-3 (также известный как New START) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800 единиц. Это единственный продолжающий действовать элемент системы договоров по контролю над ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией, вместе имеющими около 90 процентов всех ядерных боеголовок в мире.

С 2011 по 2020 год стороны произвели 328 инспекций ядерных объектов друг друга, для проверки соблюдения этих договоренностей. В 2020-2021 годах инспекции не проводились по взаимному согласию, из-за пандемии COVID-19. В феврале 2021 года Байден и Путин продлили соглашение до 2026 года. В августе 2022 года Москва отказала США в инспекциях своих ядерных объектов, объяснив это ограничениями на поездки, которые Вашингтон и его союзники ввели после вторжения РФ в Украину.

В конце 2022 года в Каире должно было пройти заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3. Однако Москва в одностороннем порядке отменилаего. В конце января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к выходу из соглашения в 2026 году, после чего США обвинили РФ в невыполнении обязательств по этому договору.

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