Россия отменила заседание комиссии по ДСНВ с США в Каире

Москва отложила встречу в Каире по Договору о стратегических наступательных вооружениях в одностороннем порядке, сообщили в посольстве США в России. "Мероприятие переносится на более поздний срок", - указали в МИД РФ.

Москва в одностороннем порядке отменила заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире. О том, что встреча не состоится, сообщили в понедельник, 28 ноября, в МИД РФ. "Мероприятие переносится на более поздний срок", - указали в министерстве.

Между тем издание "Коммерсант" со ссылкой на посольство США в РФ передало, что "российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты". Российскую делегацию должен был возглавить заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

ДСНВ был продлен до 2026 года

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - единственный оставшийся элемент некогда всеобъемлющей системы договоров по контролю над вооружениями между США и Россией. Это соглашение, в частности, ограничивает и количество единиц стратегического ядерного оружия, таких как ракеты большой дальности. В соответствии с ДСНВ каждая из стран может иметь не более 800 носителей ядерного оружия и не более 1550 боеголовок. В феврале 2021 года президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин продлили соглашение до 2026 года.

В рамках ДСНВ предусмотрены регулярные взаимные проверки на базах межконтинентальных баллистических ракет, базах стратегических подводных лодок и авиабазах стратегической авиации, а также в местах загрузки, складирования, ремонта и на испытательных полигонах. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок. С 2020 года они - по обоюдному согласию - не проводились из-за пандемии.

Как отмечает "Коммерсант", заседание консультативной комиссии - первое с начала войны в Украине - означало бы, что несмотря на жесткую конфронтацию РФ и США готовы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, в данном случае - в области контроля над вооружениями.

Гетемюллер: Встреча в Каире могла бы обеспечить возобновление инспекций

Как в свою очередь указывала в публикации от 23 ноября бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, и после начала войны РФ в Украине "российские дипломаты начали давать понять, что готовы продолжать работу по ядерным вопросам".

По словам Гетемюллер, кульминацией этих усилий должно было стать проведение в ноябре-декабре 2022 года заседания комиссии в Каире. Речь шла о встрече технических экспертов, в которой должны были участвовать как военные, так и дипломаты. Участники переговоров могли бы обеспечить возобновление инспекций на местах в рамках нового договора, но таким образом, чтобы не прерывать работу трех столпов стратегических ядерных сил - формирований, отвечающих за позиционирование межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и ядерных бомбардировщиков, указывала Роуз Гетемюллер.

Между тем представитель Госдепа позднее, 28 ноября, подтвердил, что Россия "в одностороннем порядке отложила" переговоры с Соединенными Штатами, направленными на возобновление инспекций ядерного оружия. По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон готов назначить новую встречу двусторонней комиссии на как можно более ранний срок. Возобновление инспекций является приоритетом, указали в Госдепартаменте.

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