 РФ и США продолжают переговоры о контроле над вооружениями | Новости из Германии о России | DW | 30.09.2021

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Россия

РФ и США продолжают переговоры о контроле над вооружениями

В рамках диалога по стратегической стабильности Москва и Вашингтон договорились о том, что двусторонняя комиссия по ДСНВ начнет заседание 5 октября. На консультациях в Женеве было также решено создать две рабочие группы.

Главы делегаций США и РФ Уэнди Шерман и Сергей Рябков

Главы делегаций США и РФ Уэнди Шерман и Сергей Рябков

Россия и США продолжили переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Как сообщила российская сторона в четверг, 30 сентября, в Женеве состоялись "консультации в рамках диалога по стратегической стабильности".

В совместном заявлении по итогам встречи, обнародованном внешнеполитическими ведомствами обеих стран, указывается, что делегации, которые возглавили замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, договорились сформировать две межведомственные рабочие группы экспертов. Одна из них будет заниматься принципами и задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая - потенциалами и действиями, способными иметь стратегический эффект.

Выступая перед журналистами после окончания встречи, Рябков охарактеризовал ее как конструктивную. По его словам, двусторонняя российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) соберется на заседание в Женеве 5 октября.

В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили на 5 лет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - за считанные дни до его истечения.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев


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