Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

3 января 1993 года Вашингтон и Москва договорились о сокращении ядерного оружия и обоюдном контроле над разоружением. Это был второй договор, регулирующий эту сферу. Действует ли он сегодня?

Когда 3 января 1993 года в Москве Борис Ельцин и Джордж Буш поставили свои подписи под договором СНВ-2, у них был повод с довольными улыбками поднять бокалы. Ведь спустя несколько лет после окончания холодной войны подписанием этого соглашения президенты России и США провозгласили свою волю к окончанию времен ядерного вооружения.

Спустя 30 лет после этого события российский президент Владимир Путин ведет войну против соседней Украины и терроризирует мирных жителей. Соединенные Штаты Америки и другие западные страны поставляют Украине вооружения. Президент США Джо Байден называет Владимира Путина "мясником" и "военным преступником", а президент РФ вслух размышляет о применении ядерного оружия. Такова ситуация между двумя ведущими ядерными державами сейчас.

"Времена расцвета обоюдного контроля над вооружениями"

СНВ-2 - это второй Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (первый был подписан в Москве в 1991 году. - Ред.). Согласно СНВ-2, к 2003 году количество стратегических ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3‑3,5 тысячи единиц. Документ предусматривал ликвидацию Россией и США всех базирующихся на земле носителей ядерных зарядов - межконтинентальных баллистических ракет с несколькими боеголовками.

Йоханес Варвик Фото: Universität Halle-Wittenberg

Политолог Йоханес Варвик (Johannes Varwick) из Университета в Галле в беседе с DW назвал СНВ-2 "временем расцвета взаимного контроля над вооружениями после завершения конфликта Востока и Запада. СНВ-2 был как результатом улучшения политических отношений, так и мотором для дальнейших мер по формированию доверия".

Предыдущий документ СНВ-1 был инициирован еще во времена холодной войны президентом США Рональдом Рейганом и в 1991 году, за 5 месяцев до распада СССР, был подписан Джорджем Бушем и Михаилом Горбачевым. В конце 1994 года СНВ-1 вступил в силу.

Особое значение имеет в этой связи принятый дополнительный протокол, который тогда обязал Беларусь, Казахстан и Украину отказаться от всего ядерного оружия, оставшегося с советских времен, о чем сейчас, вероятно, горько жалеют в Киеве.

СНВ-2 так и не вступил в силу

Договор СНВ-2 так никогда и не вступил в силу, в отличие от предыдущего документа, СНВ-1. Между Москвой и Вашингтоном усилилось напряжение из-за военных операций США в Косово и Ираке и расширения НАТО на восток. Россия связала ратификацию договора СНВ-2 с выполнением Договора об ограничении систем ПВО от 1972 года, получившего название "договор по ПРО". "Когда США в 2002 году вышли из договора по ПРО, СНВ-2 умер", - говорит Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP). Были еще попытки подписать соглашение СНВ-3, но они не увенчались успехом.

Однако интерес Вашингтона и Москвы к стратегическому ядерному оружию оставался. В 2002 году был подписан договор, согласно которому количество ядерных боеголовок у каждой из сторон должно составлять от 1700 до 2200. "Более чем достаточно, чтобы уничтожить планету", - говорит Хеннинг Хофф. В конце концов, в феврале 2011 года вступил в силу новый договор о сокращении ядерных вооружений (ДСНВ), который официально действует до сих пор.

Ядерный взрыв Фото: McPHOTO/M. Gann/picture alliance

Этот договор обязывает каждую сторону сократить общее количество ядерных боеголовок до 1550, а количество носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков - до 800. Система контроля за выполнением договора предусматривает проведение взаимных проверок. В 2021 году президенты Джо Байден и Владимир Путин договорились продлить это соглашение еще на пять лет, до 2026 года.

Новый ДСНВ действует

Официально в этом отношении война РФ против Украины ничего не изменила. Россия в августе 2022 года хотя временно и запретила контроль своего ядерного арсенала, но формально это произошло не напрямую из-за войны против Украины, а из-за санкций Запада, под которые попала российская авиация, в результате чего российские инспекторы не могут летать в США. Тем не менее условия договора соблюдаются и Россия понимает его "особую роль" в качестве "важного инструмента для сохранения международной безопасности и стабильности, которая очень высоко ценится", заявляли в Кремле в августе 2022 года, спустя полгода после начала войны против Украины.

Фактически новый договор сегодня является единственным сохранившимся двусторонним документом по ядерному разоружeнию между США и Россией. Президент Дональд Трамп в 2019 году вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в 2020-м из Договора по открытому небу, который был подписан с целью контроля над разоружением.

Туманные перспективы ядерного разоружения

Как сегодня обстоят дела по контролю над вооружением? Согласно ежегодному докладу SIPRI, в начале 2022 года, еще до войны, были "четкие сигналы" того, что "сокращение арсеналов ядерного оружия по всему миру после окончания холодной войны завершилось". И как далее говорится в докладе: "Все ядерные державы расширяют и модернизируют свой арсенал(…) Очень настораживающий тренд".

Еще более, по мнению Хоффа, после начала войны, которую с 24 февраля РФ ведет против Украины, настораживает другое: "Сегодняшняя Россия, которая привычно и массово нарушает подписанные договора и международное право, и при этом открыто угрожает ядерным оружием, не является серьезным партнером для переговоров, если речь идет о стратегическом разоружении".

Впрочем, российское вторжение показало, что "ядерные державы, те, которые как страны-члены НАТО находятся под защитой "ядерного зонта" США, могут чувствовать себя более-менее безопасно". Как отмечает эксперт, многое говорит о том, что существование ядерного оружия "предотвратило большую войну между США и СССР и сегодняшней Россией - и так это и останется".

Йоханес Варвик обращает внимание, что "контроль над вооружениями выглядит сегодня реликтом из далекого прошлого". К конфронтации между Москвой и Вашингтоном добавилось растущее напряжение в отношениях с Китаем, "который до сих пор не участвует ни в одном соглашении, где идет речь о ядерном оружии, за исключением Договора о нераспространении ядерного оружия".

Однако если стремиться хоть чего-то достичь в этом направлении сегодня, говорит Варвик, то сначала нужно улучшить исходные позиции для стратегического разоружения: "Но это возможно только при улучшении политических отношений Вашингтона, Москвы и Пекина, что на сегодняшний день кажется утопией. Так что сейчас речь идет об уменьшении ущерба, а не о больших планах и мечтах".

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