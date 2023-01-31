США обвинили Россию в нарушении Договора СНВ-3

Россия отказывается содействовать США в инспекциях в рамках своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявили в Госдепартаменте. Москва грозит выйти из договора в 2026 году.

США во вторник, 31 января, обвинили Москву в невыполнении обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщают телеканал CNN и агентство Reuters. "Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет США осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", - заявил представитель американского Госдепартамента.

Договор предусматривает взаимные инспекции Соединенных Штатов и РФ ядерных объектов на территории друг друга, чтобы каждая сторона могла убедиться, что вторая не развертывает больше ядерных боеголовок, а также средств их доставки (пусковых установок, подводных лодок и самолетов), чем было обговорено.

В Вашингтоне указали, что у Москвы есть "ясный путь" возвращения к соблюдению обязательств - разрешить проверки. При этом представитель Госдепа добавил, что США по-прежнему готовы работать с Россией для полного выполнения условий СНВ-3.

РФ угрожает выйти из СНВ-3 в 2026 году

Договор СНВ-3 (также известный как New START) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800 единиц. Это единственный продолжающий действовать элемент системы договоров по контролю над ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией, вместе имеющими около 90 процентов всех ядерных боеголовок в мире.

С 2011 по 2020 год стороны произвели 328 инспекций ядерных объектов друг друга, для проверки соблюдения этих договоренностей. В 2020-2021 годах инспекции не проводились по взаимному согласию, из-за пандемии COVID-19. В феврале 2021 года Байден и Путин продлили соглашение до 2026 года. В августе 2022 года Москва отказала США в инспекциях своих ядерных объектов, объяснив это ограничениями на поездки, которые Вашингтон и его союзники ввели после вторжения РФ в Украину.

В конце 2022 года в Каире должно было пройти заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3. Однако Россия в одностороннем порядке отменила его, пообещав назначить новые даты позже - и до сих пор не сделала этого. В конце января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к выходу из соглашения в 2026 году.

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