Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Вторжение РФ в Украину может приблизить мир к ядерной катастрофе. На фоне эскалации конфликта угроза ядерного удара возросла. DW о том, как относятся к ней в соседних с Украиной странах.

На фоне неоднократных угроз президента РФ Владимира Путина и его слов о готовности применить все имеющиеся силы и средства в мире растет беспокойство, связанное с возможностью использования российским режимом ядерного оружия в войне против Украины. Угрозу ядерной катастрофы несут и постоянные обстрелы Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Как относятся к ядерной угрозе угрозе жители стран, соседствующих с Украиной?

Молдова: крысы в бомбоубежищах

Между Запорожьем, частично аннексированным РФ, и Республикой Молдова всего 500 километров. В случае аварии на АЭС радиоактивные осадки с большой вероятностью выпадут в Молдове, население которой составляет более 2,5 млн человек. Летом 2022 года Румыния заказала для Молдовы и поставила ей 1 млн таблеток йода. Их отправили органам здравоохранения страны, которые при экстренной ситуации передадут таблетки врачам. Сейчас таблетки йода населению не выдают, чтобы люди не принимали их в целях профилактики. В случае необходимости йод будут выдавать тем, кому меньше 40 лет, людям постарше принимать йод не рекомендуют.

Правительство в Кишиневе не говорит о возможной ядерной угрозе, чтобы не вызвать панику среди населения, поскольку Молдова не очень хорошо подготовлена к такому сценарию. Структуры, ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях, разработали для населения перечень мер на случай ядерного заражения и распространили видеоролик с рекомендациями. В нем людям советуют не выходить из дома, закрыть окна и при возможности уйти в подвалы.

В стране почти нет бункеров, обеспечивающих защиту от радиации, или укрытий на случай авиаударов. Даже в столице Молдовы Кишиневе, где проживает около 1 млн человек, нет ни одного бомбоубежища. Оставшиеся бункеры советской эпохи были проданы прежними правительствами различным фирмам. В настоящее время они используются в качестве складов или же оказались заброшены и теперь там живут грызуны.

Румыния: 30 млн таблеток йода

В соседней Румынии тоже сделали главный упор на таблетки йода. Министерство здравоохранения Бухареста заказало 30 млн таблеток на сумму 6 млн евро у местной компании, в которой государство является основным акционером. Таблетки поступили в аптеки по всей стране. Получить их бесплатно может каждый гражданин по рецепту семейного врача.

Всего таблетками должно быть обеспечено 7 млн жителей страны. Но пока интерес к акции проявили только 500 тысяч человек. Министр здравоохранения Александру Рафила раскритиковал отсутствие интереса у населения, назвав причиной этого недостаточную разъяснительную работу. По его словам, страна подготовилась к возможной ядерной угрозе, но как врачам, так и населению следует лучше понимать ситуацию.

Венгрия: новая АЭС с помощью России

В Венгрии население и правительство спокойны. Спрос на таблетки йода пока не увеличился. В стране мало публичных дискуссий о возможности ядерной катастрофы в соседней Украине. Какие-либо меры защиты для населения на случай радиоактивного заражения не предусмотрены. Во всяком случае, информация по данному вопросу правительством не распространяется.

АЭС в Венгрии Фото: Tibor Illyes/picture-alliance/dpa

В августе венгерские власти даже заявили, что придерживаются плана строительства в стране двух новых ядерных реакторов - с помощью российской компании "Росатом". Россия финансирует большую часть проекта, предоставляя 10 млрд евро. Ядерная энергетика в настоящее время по-прежнему незаменима для Венгрии: она обеспечивает более 44 процентов общего производства энергии.

Словакия: правительство надеется на союзников по НАТО

В Словакии паника по поводу возможности ядерного удара или аварии на АЭС в Украине началась в марте, сразу после начала российского вторжения. В то время словаки скупили в аптеках все таблетки йода. Но постепенно страх утих. Применение ядерного оружия в настоящее время не рассматривается как реалистичный сценарий. В случае чрезвычайной ситуации правительство в Братиславе полагается на своих союзников по НАТО, прежде всего на Соединенные Штаты. У НАТО есть эффективные планы сдерживания на случай использования Россией тактического ядерного оружия, заявил в интервью DW министр иностранных дел страны Растислав Качер.

В вопросе отношения к России словацкое общество разделено. 37 процентов граждан видят в РФ стратегического партнера, а 20 процентов даже хотят ее победы в войне против Украины. С другой стороны, агрессия Путина увеличила поддержку членства Словакии в НАТО до рекордных 72 процентов - по сравнению с 51 процентом четыре года назад.

Польша: опасность есть, паники нет

Как и в Словакии, где 70 процентов населения поддерживает ядерную энергетику, у большинства поляков мало возражений против нее. Через четыре года должно начаться строительство первой атомной электростанции. Если все пойдет по плану, первый реактор американского типа будет подключен к сети в 2033 году.

Не только для энергоснабжения, но и для обороны Польша полагается на атом и стремится присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия НАТО. "Мы говорили с лидерами США, рассматривают ли они такой вариант. Вопрос открыт", - сказал президент Анджей Дуда в интервью еженедельнику Gazeta Polska в начале октября. По словам Дуды, создание собственного ядерного оружия должно оставаться "долгосрочной целью".

Фото: Omar Marques/Getty Images

Польское общество пока относительно спокойно реагирует на ядерную угрозу. Согласно опросу, почти половина населения опасается ядерного удара России. Но паники нет. Польские СМИ сообщают, что в последнее время возрос интерес к таблеткам йода. Муниципалитеты в настоящее время готовятся распределять таблетки на случай чрезвычайной ситуации.

В стране готовятся и бомбоубежища. Пожарным предписано систематически проверять техническое состояние всех укрытий. В Польше насчитывается более 62 тысяч бомбоубежищ. В них могут укрыться 1,3 млн человек - 3,5 процента населения. Однако большинство укрытий были созданы в эпоху холодной войны, и сомнительно, что они могут эффективно защитить людей от ядерной радиации. По оценкам специалистов, только около 3500 объектов соответствуют критериям современных бункеров, обеспечивающих защиту от радиации.

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