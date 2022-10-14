Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

На фоне неоднократных угроз президента РФ Владимира Путина и его слов о готовности применить все имеющиеся силы и средства в мире растет беспокойство, связанное с возможностью использования российским режимом ядерного оружия в войне против Украины. Угрозу ядерной катастрофы несут и постоянные обстрелы Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Как относятся к ядерной угрозе угрозе жители стран, соседствующих с Украиной?
Молдова: крысы в бомбоубежищах
Между Запорожьем, частично аннексированным РФ, и Республикой Молдова всего 500 километров. В случае аварии на АЭС радиоактивные осадки с большой вероятностью выпадут в Молдове, население которой составляет более 2,5 млн человек. Летом 2022 года Румыния заказала для Молдовы и поставила ей 1 млн таблеток йода. Их отправили органам здравоохранения страны, которые при экстренной ситуации передадут таблетки врачам. Сейчас таблетки йода населению не выдают, чтобы люди не принимали их в целях профилактики. В случае необходимости йод будут выдавать тем, кому меньше 40 лет, людям постарше принимать йод не рекомендуют.
Правительство в Кишиневе не говорит о возможной ядерной угрозе, чтобы не вызвать панику среди населения, поскольку Молдова не очень хорошо подготовлена к такому сценарию. Структуры, ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях, разработали для населения перечень мер на случай ядерного заражения и распространили видеоролик с рекомендациями. В нем людям советуют не выходить из дома, закрыть окна и при возможности уйти в подвалы.
В стране почти нет бункеров, обеспечивающих защиту от радиации, или укрытий на случай авиаударов. Даже в столице Молдовы Кишиневе, где проживает около 1 млн человек, нет ни одного бомбоубежища. Оставшиеся бункеры советской эпохи были проданы прежними правительствами различным фирмам. В настоящее время они используются в качестве складов или же оказались заброшены и теперь там живут грызуны.
Румыния: 30 млн таблеток йода
В соседней Румынии тоже сделали главный упор на таблетки йода. Министерство здравоохранения Бухареста заказало 30 млн таблеток на сумму 6 млн евро у местной компании, в которой государство является основным акционером. Таблетки поступили в аптеки по всей стране. Получить их бесплатно может каждый гражданин по рецепту семейного врача.
Всего таблетками должно быть обеспечено 7 млн жителей страны. Но пока интерес к акции проявили только 500 тысяч человек. Министр здравоохранения Александру Рафила раскритиковал отсутствие интереса у населения, назвав причиной этого недостаточную разъяснительную работу. По его словам, страна подготовилась к возможной ядерной угрозе, но как врачам, так и населению следует лучше понимать ситуацию.
Венгрия: новая АЭС с помощью России
В Венгрии население и правительство спокойны. Спрос на таблетки йода пока не увеличился. В стране мало публичных дискуссий о возможности ядерной катастрофы в соседней Украине. Какие-либо меры защиты для населения на случай радиоактивного заражения не предусмотрены. Во всяком случае, информация по данному вопросу правительством не распространяется.
В августе венгерские власти даже заявили, что придерживаются плана строительства в стране двух новых ядерных реакторов - с помощью российской компании "Росатом". Россия финансирует большую часть проекта, предоставляя 10 млрд евро. Ядерная энергетика в настоящее время по-прежнему незаменима для Венгрии: она обеспечивает более 44 процентов общего производства энергии.
Словакия: правительство надеется на союзников по НАТО
В Словакии паника по поводу возможности ядерного удара или аварии на АЭС в Украине началась в марте, сразу после начала российского вторжения. В то время словаки скупили в аптеках все таблетки йода. Но постепенно страх утих. Применение ядерного оружия в настоящее время не рассматривается как реалистичный сценарий. В случае чрезвычайной ситуации правительство в Братиславе полагается на своих союзников по НАТО, прежде всего на Соединенные Штаты. У НАТО есть эффективные планы сдерживания на случай использования Россией тактического ядерного оружия, заявил в интервью DW министр иностранных дел страны Растислав Качер.
В вопросе отношения к России словацкое общество разделено. 37 процентов граждан видят в РФ стратегического партнера, а 20 процентов даже хотят ее победы в войне против Украины. С другой стороны, агрессия Путина увеличила поддержку членства Словакии в НАТО до рекордных 72 процентов - по сравнению с 51 процентом четыре года назад.
Польша: опасность есть, паники нет
Как и в Словакии, где 70 процентов населения поддерживает ядерную энергетику, у большинства поляков мало возражений против нее. Через четыре года должно начаться строительство первой атомной электростанции. Если все пойдет по плану, первый реактор американского типа будет подключен к сети в 2033 году.
Не только для энергоснабжения, но и для обороны Польша полагается на атом и стремится присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия НАТО. "Мы говорили с лидерами США, рассматривают ли они такой вариант. Вопрос открыт", - сказал президент Анджей Дуда в интервью еженедельнику Gazeta Polska в начале октября. По словам Дуды, создание собственного ядерного оружия должно оставаться "долгосрочной целью".
Польское общество пока относительно спокойно реагирует на ядерную угрозу. Согласно опросу, почти половина населения опасается ядерного удара России. Но паники нет. Польские СМИ сообщают, что в последнее время возрос интерес к таблеткам йода. Муниципалитеты в настоящее время готовятся распределять таблетки на случай чрезвычайной ситуации.
В стране готовятся и бомбоубежища. Пожарным предписано систематически проверять техническое состояние всех укрытий. В Польше насчитывается более 62 тысяч бомбоубежищ. В них могут укрыться 1,3 млн человек - 3,5 процента населения. Однако большинство укрытий были созданы в эпоху холодной войны, и сомнительно, что они могут эффективно защитить людей от ядерной радиации. По оценкам специалистов, только около 3500 объектов соответствуют критериям современных бункеров, обеспечивающих защиту от радиации.