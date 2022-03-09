Немецкие эксперты - о пользе и вреде йода

DW обратилась в несколько аптек, чтобы узнать, повысился ли спрос на лекарственные препараты, содержащие йод, на фоне войны в Украине и сообщений о том, что российские войска захватили Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

Оказалось, что действительно спрос на таблетки йода после этого события вырос. Однако немецкие аптекари проводят консультации, прежде чем продать таблетки. Некоторые в интервью DW вспоминают ситуацию, когда летом 2016 года встал вопрос о безопасности на Бельгийской АЭС "Тианж", расположенной примерно в 70 километрах от немецкого Ахена. Тогда жители этого города были очень сильно обеспокоены своим здоровьем в случае, если произойдет радиоактивная утечка, и практически скупили весь йод в считанные дни. Сейчас такой паники нет.

Кельнский аптекарь Биргит Катарина Кох

"Сейчас таблетки йода в нашей, как и в других аптеках города, есть, но люди интересуются их наличием и спрашивают, когда их нужно принимать. Мы терпеливо объясняем, что принимать их в случае ЧП должны только люди в возрасте до 45 лет, проживающие в зоне до 100 километров от очага радиоактивной утечки. А за пределами опасной зоны таблетки йода должны принимать в первую очередь беременные женщины, кормящие матери и дети до 14 лет", - подчеркивает в интервью DW кельнский аптекарь Биргит Катарина Кох (Birgit Katharina Koch).

Чем опасен радиоактивный йод и как от него защититься?

В случае аварии на атомной электростанции, например, из-за массивного повреждения или разрушения, одним из первых веществ высвобождается радиоактивный йод. Этот радиоактивный йод может облучать и разрушать ткани щитовидной железы, что впоследствии приводит к возникновению рака. На то, как радиация может отразиться на здоровье, влияет множество факторов. Рак щитовидной железы, опухоли, острая лейкемия, заболевания глаз, психические расстройства и даже повреждение ДНК, - вот лишь некоторые из самых тяжелых последствий для здоровья, которые может вызвать у человека воздействие высокого уровня радиации. Доза и время - ключевые факторы.

В качестве защиты при радиационной аварии применяется йодная профилактика. Как это действует? При радиоктивном заражении первое, что происходит, - выброс радиоактивного йода. Именно он убивает щитовидную железу. Наш организм не может производить йод самостоятельно. Мы должны получать его извне, например, через пищу. Это позволяет нашей щитовидной железе вырабатывать гормоны, которые контролируют многие функции нашего организма, включая развитие мозга. При возникновении угрозы радиоктивного заражения рекомендуется единоразово принять таблетки йодида калия. Это предотвращает оседание загрязненного йода в клетках организма, потому что запасы уже заполнены. Если щитовидная железа получит достаточное количество "хорошего" йода вовремя, в ней больше не останется места для радиоактивного йода. Он будет выводиться через почки.

По данным Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей (BMUV), прием таблеток йода может иметь смысл лишь в случае ядерной аварии любого типа, произошедшей на расстояние до 100 километров.

Ненужный прием высоких доз йода может быть даже опасен, поскольку многие люди уже страдают повышенной функцией щитовидной железы. Никто не должен принимать эти таблетки, если нет острой необходимости или опасности.

Таблетки йода

В Германии таблетки йода складируются централизованно и должны распределяться лишь в самых серьезных случаях. Поэтому приобретение этого препарата населением на случай повышенной радиации практически лишено смысла.

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