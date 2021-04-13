Южная Корея намерена помешать сливу воды с АЭС "Фукусима"

Южная Корея с помощью международных судов намерена помешать Японии произвести слив в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с разрушенной АЭС "Фукусима". Президент Мун Чжэ Ин в среду, 14 апреля, поручил правительству в Сеуле рассмотреть соответствующие юридические шаги. Он сделал это в ответ на протесты экологических организаций и рыбаков.
Накануне Япония объявила о намерении в 2022 году приступить к сливу в море радиоактивной воды после ее фильтрации. В знак протеста Южная Корея вызвала в МИД посла Японии в Сеуле. Мун Чжэ Ин сообщил, что его страна может обратиться в Международный суд по морскому праву в Гамбурге. "Не могу не отметить, что имеется множество сомнений (по поводу решения Японии. - Ред.), учитывая географическую близость Южной Кореи к Японии", - сказал он.
Министерство иностранных дел в Сеуле также сообщило, что оно выразило свои сомнения администрации США после того, как та объявила планы Японии прозрачными и соответствующими международным стандартам в сфере безопасности.
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Автор: Татьяна Неведомская