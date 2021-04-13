 Южная Корея намерена помешать сливу воды с АЭС ″Фукусима″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

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Мир

Южная Корея намерена помешать сливу воды с АЭС "Фукусима"

Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.

Контейнеры с радиоактивной водой на территории АЭС Фукусима

Контейнеры с радиоактивной водой на территории АЭС "Фукусима"

Южная Корея с помощью международных судов намерена помешать Японии произвести слив в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с разрушенной АЭС "Фукусима". Президент Мун Чжэ Ин в среду, 14 апреля, поручил правительству в Сеуле рассмотреть соответствующие юридические шаги. Он сделал это в ответ на протесты экологических организаций и рыбаков.

Накануне Япония объявила о намерении в 2022 году приступить к сливу в море радиоактивной воды после ее фильтрации. В знак протеста Южная Корея вызвала в МИД посла Японии в Сеуле. Мун Чжэ Ин сообщил, что его страна может обратиться в Международный суд по морскому праву в Гамбурге. "Не могу не отметить, что имеется множество сомнений (по поводу решения Японии. - Ред.), учитывая географическую близость Южной Кореи к Японии", - сказал он.

Министерство иностранных дел в Сеуле также сообщило, что оно выразило свои сомнения администрации США после того, как та объявила планы Японии прозрачными и соответствующими международным стандартам в сфере безопасности.

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    Автор: Татьяна Неведомская


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