Радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" сольют в море

Япония, вопреки протестам общественности и соседних государств, намерена слить в море обработанную радиоактивную воду, скопившуюся на атомной электростанции "Фукусима" после крупной аварии в марте 2011 года. Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги во вторник, 13 апреля, приняло соответствующее решение, объяснив его нехваткой места для хранилищ с радиоактивной водой на территории разрушенного участка АЭС на полуострове Хонсю.

С помощью этой воды компания-оператор Tepco охлаждает три атомных реактора, где после катастрофического цунами и землетрясения 11 марта 2011 года произошло расплавление топливных стержней. В результате этой крупной аварии тогда погибли почти 20 человек. На территории АЭС уже скопилось более одной тысячи гигантских контейнеров с 1,2 млн л радиоактивной воды.

Место для хранения контейнеров будет исчерпано в 2022 году, заявляет Tepco. Местные чиновники и ряд экспертов, однако, утверждают обратное. Tepco планирует приступить к сливу воды в океан через два года.

Угроза для экологии

Радиоактивная вода, скопившаяся на территории АЭС "Фукусима" подвергается обработке, однако из нее невозможно удалить тритий. Правительство и Tepco заявляют, что тритий в небольших количествах не представляет угрозы для здоровья человека. В то же время Гражданская комиссия по атомной энергетике в Токио подчеркивает, что тритий - все же радиоактивный материал и потому не должен попасть в окружающую среду.

Многие японцы, поборники экологии и местные рыбаки категорически возражают против запланированного слива воды с "Фукусимы" в море. Обеспокоенность по поводу планов Японии выразили Китай и Южная Корея. Японский посол был вызван в МИД в Сеуле, сообщил южнокорейский телеканал YTN. В то же время Госдепартамент США заявил, что решение правительства Японии было принято прозрачно, и Токио, по всей видимости, избрало вариант, соответствующий международно признанным стандартам в сфере атомной безопасности.

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