"Росатому" разрешили построить блоки АЭС "Пакш" в Венгрии

Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" получила разрешение на строительство 5-го и 6-го энергоблоков атомной электростанции (АЭС) "Пакш" в Венгрии. Национальное управление по атомной энергии Венгрии сообщило в четверг, 25 августа, о завершении административной процедуры, касающейся предоставления лицензии на проведение работ.

Разрешение выдано на срок в 10 лет. Возведение блоков может начаться в октябре 2022 года.

АЭС "Пакш" была построена по советским технологиям в 1980-х годах. Это единственная атомная электростанция в Венгрии. На ней производилось более 40 процентов энергии, вырабатываемой в стране.

Москва профинансирует проект

В июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Стамбуле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым подтвердил, что Москва профинансирует проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который изначально предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. В 2021 году стороны подписали соглашение о продлении срока действия госкредита РФ до 2030 года. Сийярто отметил, что атомная энергетика не подпадает под санкции ЕС в отношении России в связи с войной в Украине.

Еврокомиссия проводила расследование

В 2017 году Европейский Союз дал зеленый свет российско-венгерскому проекту постройки двух новых энергоблоков. "Во время нашего расследования венгерское правительство взяло на себя ряд обязательств, которые позволяют нам разрешить эти инвестиции в рамках правил ЕС о государственных инвестициях", - отметила в марте 2017 года Маргрете Вестагер, занимавшая тогда пост европейского комиссара по вопросам конкуренции.

Таким образом Еврокомиссия признала, что планы Венгрии не противоречат линии Евросоюза по поддержанию конкуренции на внутренних рынках ЕС.

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