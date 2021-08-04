 Атомная энергетика Польши: на распутье между Россией и Западом | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Атомная энергетика Польши: на распутье между Россией и Западом

Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.

Линии электропередач на фоне голубого неба

Роль атомной энергетики в будущем энергобалансе Польши пока неясна

Один из самых богатых поляков, медиамагнат Зигмунт Солорж-Жак и принадлежащий ему концерн ZE PAK недавно заявил о желании принять участие в достройке Балтийской АЭС в Калининграде. В свою очередь, польская химическая фирма Synthos, принадлежащая еще одному миллиардеру, Михалу Соловову, несколько месяцев назад обнародовала заявление о планах по строительству в Польше четырех малых ядерных реакторов. Компания уже подписала соглашение о развитии проекта с американским концерном GE Hitachi Nuclear Energy.

В то же время энергетическая стратегия Варшавы предусматривает, что к 2040 году на территории страны будут построены две АЭС, включающие в сумме шесть энергоблоков. Работы планируется начать в 2026 году. Ожидается, что первый реактор мощностью 1-1,6 ГВт будет введен в эксплуатацию в 2033 году, а последний - еще десять лет спустя.

Компания Synthos намерена приступить к реализации своих планов не ранее 2030 года. А строительство Балтийской АЭС (BEJ) может быть завершено на рубеже 2028-2029 годов, сообщает польская газета Rzeczpospolita. И в то время как стоимость четырех реакторов мощностью 4 ГВт, построить которые хочет Synthos, оценивается в 105 млрд злотых (23 млрд евро), для завершения BEJ необходимы около 30 млрд злотых.

Замороженная АЭС в Калининграде

Балтийскую АЭС планировалось построить в 12 километрах к юго-востоку от города Неман, примерно в 10 километрах от границы с Литвой. Первоначально она должна была состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2388 МВт. Предполагалось, что они будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2018 годах.

Протесты против достройки Балтийской АЭС в Калининграде

Протесты против достройки Балтийской АЭС в Калининграде, апрель 2013 года

Однако в апреле 2014 года строительство станции было заморожено из-за отказа Польши и Литвы после российской аннексии Крыма покупать электричество, которое будет производиться на этой АЭС. 26 сентября 2018 года приказом АО "Концерн Росэнергоатом" проект был официально приостановлен сроком на пять лет.

Сменявшиеся с 1989 года правительства Польши стремились усилить энергетическую независимость от России, и строительство Балтийской АЭС, способной поставлять продукцию на энергетический рынок ЕС, не в последнюю очередь зависит от согласия Варшавы на возведение "энергетического моста", интерконнектора между Калининградом и польской энергосистемой.

Конец импорту энергии в Польше?

В 2020 году спрос на электроэнергию в Польше составил 165,5 ТВт/ч, а ее импорт - 13 ТВт/ч. Потенциальный объем электроэнергии, поставляемой от АЭС в Калининграде, если ее введут в строй, ежегодно составит примерно 15 ТВт/ч.

"Стоит также вспомнить, что в 2020 году Польша импортировала из России почти 10 миллионов тонн угля стоимостью несколько миллиардов злотых - для нужд польских электростанций и домашних хозяйств, - говорит Томаш Матвейчук, пресс-секретарь концерна ZE PAK. - Альтернативой ему станет чистая и дешевая электроэнергия, которая к тому же будет вырабатываться на атомной электростанции, находящейся, в том числе, и под контролем Польши".

Угольная электростанция в Турове

Угольная электростанция в Турове

В 2020 году суммарная доля каменного и бурого угля в энергобалансе Польши составила менее 70%, в то время как в 2019 году она достигала 73%, говорится в докладе фонда Instrat. В соответствии с новой энергетической политикой Польши, к 2030 году она не должна превышать 56%. На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2030 году должны приходиться не менее 23% от общего потребления энергии.

С заявлением Матвейчука о "дешевой энергии" согласны далеко не все. "Инвестиции в ядерную энергетику очень дорогие", - пояснил DW Владислав Мельчарский, профессор Института электроэнергетики при Техническом университете Лодзи. "Если посмотреть на недавно построенные в Европе АЭС, можно увидеть, что окончательные затраты составляют до 10 млрд долларов на 1 ГВт, что в 8-10 раз дороже, чем аналогичные инвестиции в газотурбогенераторы комбинированного цикла. Экономическая эффективность атомных электростанций сомнительна, учитывая непомерно высокие затраты на их строительство", - считает Мельчарский.

Неоднозначная реакция соседей

Между тем издание Polityka Insight сообщило, что Зигмунт Солорж-Жак намерен вложиться в достройку Балтийской АЭС вместе с венгерской государственной компанией MVM, отвечающей за модернизацию работающей в стране АЭС "Пакш". По данным издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий уже несколько раз говорили на эту тему, и правительство Польши пока не блокировало инициативу.

Премьер-министры Венгрии и Польши - Виктор Орбан (слева) и Матеуш Моравецкий

Виктор Орбан (слева) и Матеуш Моравецкий: пойдет ли Польша на участие в достройке АЭС в Калининграде?

Компания MVM еще в 2014 году подписала соглашение с "Росатомом" об увеличении числа энергоблоков АЭС "Пакш". В 2019 году был утвержден технический проект "Пакш-2", генподрядчиком которого выступает инжиниринговая компания АСЭ, входящая в структуру "Росатома". Ожидается, что решение о выдаче "Росатому" лицензии на строительство пятого и шестого реакторов ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый венгерские власти примут в октябре 2021 года. Инвестиции будут на 80% финансироваться за счет российского кредита в размере 12 миллиардов евро.

Возможность участия Польши в достройке Балтийской АЭС обеспокоила страны Балтии, которые нацелены на то, чтобы увеличить энергетическую независимость от России. "Варшава планирует развивать ВИЭ и ядерную энергетику, поэтому мне трудно понять, как Россия будет экспортировать электроэнергию в Польшу. Это похоже на какое-то недоразумение", - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Даст ли правительство Польши зеленый свет проекту?

Насколько велика вероятность польско-венгерско-российского сотрудничества по достройке и последующей совместной эксплуатации Балтийской АЭС? Аналитик Polityka Insight Роберт Томашевский не думает, что правительство Польши поддержит этот проект, однако, по его словам, "полностью исключать этого нельзя". "Если отношения между Польшей и Россией улучшатся, проект в Калининграде может получить зеленый свет от правительства", - сообщил он DW.

Кроме того, по мнению Томашевского, в случае возникновения проблем со стабильностью работы энергосистемы из-за быстрой трансформации и декарбонизации Варшава в будущем может быть заинтересована в поставках электроэнергии из России. "Но многие страны ЕС будут далеко не в восторге от того, что такие сооружения находятся практически у них за забором, - констатирует польский аналитик. - И одна из них - Германия".

Смотрите также:

  • Автобус возле знака. указывающего въезд в город Чернобыль

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Зона отчуждения

    После аварии на ЧАЭС возникла необходимость контроля на территориях, которые подверглись наибольшему радиоактивному загрязнению - это города Чернобыль и Припять. 30-километровая зона вокруг станции была закрыта для свободного доступа. Сегодня в Чернобыле расположено предприятие по управлению зоной отчуждения, там также живут до 2800 человек персонала предприятий, строящих арку для саркофага.

  • Чернобыльская АЭС

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Чернобыльская АЭС

    В 1970-х годах в Чернобыльском районе началось строительство первой атомной электростанции на Украине. ЧАЭС расположена в 3 км от города Припять и в 18 км от города Чернобыль. Она производила десятую долю электроэнергии в УССР. Полностью ЧАЭС была остановлена только в конце 2000 года. Сейчас продолжаются работы по строительству нового изолирующего сооружения над четвертым энергоблоком.

  • Дозиметрический контроль на въезде в зону отчуждения

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Чернобыль - административный центр зоны отчуждения

    До аварии в Чернобыле проживали 12,5 тыс человек, все они были эвакуированы через несколько дней после трагедии. На данный момент город входит в 30-километровую зону отчуждения, являясь ее административным центром. Персонал находящихся здесь предприятий проживает в заброшенных многоквартирных домах. При пересечении границ зоны отчуждения все обязаны проходить дозиметрический контроль.

  • Саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС
    Еще по теме

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Арка - новое укрытие для саркофага

    В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тысяч человек. Главной их задачей было строительство бетонного саркофага для 4-го энергоблока. Под действием внешних факторов и радиации старое укрытие начало разрушаться, что несет опасность - там до сих пор хранятся около 200 т радиоактивных веществ. Новое арочное сооружение должно накрыть саркофаг и позволить начать его частичный демонтаж.

  • Местные жители, вернувшиеся в зону отчуждения
    Еще по теме

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    "Самоселы" в зоне отчуждения

    До сих пор концентрация радионуклидов в зоне отчуждения высока, что не позволяет снять ограничения на проживание там. Однако вскоре после аварии и эвакуации местные жители под разными предлогами начали возвращаться в родные дома. Этих людей прозвали "самоселами". На сегодняшний день их в зоне около 180 человек: 80 - в Чернобыле и еще около 100 - в селах, расположенных в 30-километровой зоне.

  • Женщина возле своего дома в зоне отчуждения
    Еще по теме

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Автолавка с продуктами два раза в месяц

    В основном "самоселы" - это пожилые люди. Они проживают сейчас в четырех деревнях 30-километровой зоны отчуждения. "Самоселы" выращивают овощи и фрукты, собирают грибы в лесу и пьют воду из колодцев. Из благ цивилизации у них только электричество. Продуктовая автолавка с хлебом и крупами приезжает два раза в месяц, а раз в месяц почтальон развозит пенсии.

  • Брошенное здание в городе Припять
    Еще по теме

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Припять - город-призрак

    Город Припять расположен на берегу одноименной реки в 3 км от ЧАЭС. Именно он подвергся наибольшему радиоактивному загрязнению. Население города Припять составляло 47,5 тыс человек, на следующий день после аварии все они были эвакуированы. Даже после проведения работ по дезактивации уровень радиации слишком высок, поэтому город непригоден для проживания.

  • То, что осталось от секретного объекта Дуга-1 - брошенный дом и антенны РЛС

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Секретный объект "Дуга-1"

    Секретный объект "Дуга-1" - радиолокационная станция советских времен, предназначенная для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. "Дуга-1" так никогда и не заступила целиком на боевое дежурство. Размеры сооружения из множества антенн - 700 м в длину и 150 м в высоту. После аварии на ЧАЭС объект законсервировали, позже основные его элементы демонтировали и вывезли.

  • Ковш смерти - приспособление, которое использовалось при ликвидации последствий аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    "Ковш смерти"

    Так называемый "ковш смерти" - одна из нынешних достопримечательностей города Припять. Ковш использовался при ликвидации последствий аварии непосредственно на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Излучение от ковша (даже в нескольких метрах от него) превышает норму в десять тысяч раз. Прикасаться к нему запрещено.

  • Детские игрушки в брошенном доме в городе Припять

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Образцовый город советской эпохи

    Город Припять строился как образцово-показательный, при его возведении использовались инновационные для тех лет архитектурные решения. На момент эвакуации в 1986 г. в Припяти было 15 детских садов, 5 школ, бассейны, столовые, спорткомплексы, поликлиники, кинотеатр и дворец культуры. Сейчас от города почти ничего не осталось: дороги заросли, во многих зданиях обвалились внутренние перегородки.

  • Брошенные дома в городе Припять
    Еще по теме

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Мертвая земля

    Припять должен был стать самым красивым, образцовым городом советской Украины. Но в историю он вошел как город-памятник самой страшной ядерной катастрофы в мире. На данный момент в Припяти действует только спецпрачечная, станция фторирования и обезжелезивания воды и гараж спецтехники ЧАЭС. В городе не проживает ни один человек.

  • Туристы в зоне отчуждения

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Зона экстремального туризма

    Ежегодно зону отчуждения посещает несколько тысяч туристов-экстремалов. До начала конфликта на востоке Украины среди туристов-иностранцев лидировали граждане России. Сегодня больше всего гостей из Польши, Чехии и США.

    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 44:01

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку"

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия (11.03.2021)  

Германия к 2038 году полностью откажется от угля (03.07.2020)  

Реклама