Атомная энергетика Польши: на распутье между Россией и Западом

Один из самых богатых поляков, медиамагнат Зигмунт Солорж-Жак и принадлежащий ему концерн ZE PAK недавно заявил о желании принять участие в достройке Балтийской АЭС в Калининграде. В свою очередь, польская химическая фирма Synthos, принадлежащая еще одному миллиардеру, Михалу Соловову, несколько месяцев назад обнародовала заявление о планах по строительству в Польше четырех малых ядерных реакторов. Компания уже подписала соглашение о развитии проекта с американским концерном GE Hitachi Nuclear Energy.

В то же время энергетическая стратегия Варшавы предусматривает, что к 2040 году на территории страны будут построены две АЭС, включающие в сумме шесть энергоблоков. Работы планируется начать в 2026 году. Ожидается, что первый реактор мощностью 1-1,6 ГВт будет введен в эксплуатацию в 2033 году, а последний - еще десять лет спустя.

Компания Synthos намерена приступить к реализации своих планов не ранее 2030 года. А строительство Балтийской АЭС (BEJ) может быть завершено на рубеже 2028-2029 годов, сообщает польская газета Rzeczpospolita. И в то время как стоимость четырех реакторов мощностью 4 ГВт, построить которые хочет Synthos, оценивается в 105 млрд злотых (23 млрд евро), для завершения BEJ необходимы около 30 млрд злотых.

Замороженная АЭС в Калининграде

Балтийскую АЭС планировалось построить в 12 километрах к юго-востоку от города Неман, примерно в 10 километрах от границы с Литвой. Первоначально она должна была состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2388 МВт. Предполагалось, что они будут введены в эксплуатацию в 2016 и 2018 годах.

Протесты против достройки Балтийской АЭС в Калининграде, апрель 2013 года

Однако в апреле 2014 года строительство станции было заморожено из-за отказа Польши и Литвы после российской аннексии Крыма покупать электричество, которое будет производиться на этой АЭС. 26 сентября 2018 года приказом АО "Концерн Росэнергоатом" проект был официально приостановлен сроком на пять лет.

Сменявшиеся с 1989 года правительства Польши стремились усилить энергетическую независимость от России, и строительство Балтийской АЭС, способной поставлять продукцию на энергетический рынок ЕС, не в последнюю очередь зависит от согласия Варшавы на возведение "энергетического моста", интерконнектора между Калининградом и польской энергосистемой.

Конец импорту энергии в Польше?

В 2020 году спрос на электроэнергию в Польше составил 165,5 ТВт/ч, а ее импорт - 13 ТВт/ч. Потенциальный объем электроэнергии, поставляемой от АЭС в Калининграде, если ее введут в строй, ежегодно составит примерно 15 ТВт/ч.

"Стоит также вспомнить, что в 2020 году Польша импортировала из России почти 10 миллионов тонн угля стоимостью несколько миллиардов злотых - для нужд польских электростанций и домашних хозяйств, - говорит Томаш Матвейчук, пресс-секретарь концерна ZE PAK. - Альтернативой ему станет чистая и дешевая электроэнергия, которая к тому же будет вырабатываться на атомной электростанции, находящейся, в том числе, и под контролем Польши".

Угольная электростанция в Турове

В 2020 году суммарная доля каменного и бурого угля в энергобалансе Польши составила менее 70%, в то время как в 2019 году она достигала 73%, говорится в докладе фонда Instrat. В соответствии с новой энергетической политикой Польши, к 2030 году она не должна превышать 56%. На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2030 году должны приходиться не менее 23% от общего потребления энергии.

С заявлением Матвейчука о "дешевой энергии" согласны далеко не все. "Инвестиции в ядерную энергетику очень дорогие", - пояснил DW Владислав Мельчарский, профессор Института электроэнергетики при Техническом университете Лодзи. "Если посмотреть на недавно построенные в Европе АЭС, можно увидеть, что окончательные затраты составляют до 10 млрд долларов на 1 ГВт, что в 8-10 раз дороже, чем аналогичные инвестиции в газотурбогенераторы комбинированного цикла. Экономическая эффективность атомных электростанций сомнительна, учитывая непомерно высокие затраты на их строительство", - считает Мельчарский.

Неоднозначная реакция соседей

Между тем издание Polityka Insight сообщило, что Зигмунт Солорж-Жак намерен вложиться в достройку Балтийской АЭС вместе с венгерской государственной компанией MVM, отвечающей за модернизацию работающей в стране АЭС "Пакш". По данным издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий уже несколько раз говорили на эту тему, и правительство Польши пока не блокировало инициативу.

Виктор Орбан (слева) и Матеуш Моравецкий: пойдет ли Польша на участие в достройке АЭС в Калининграде?

Компания MVM еще в 2014 году подписала соглашение с "Росатомом" об увеличении числа энергоблоков АЭС "Пакш". В 2019 году был утвержден технический проект "Пакш-2", генподрядчиком которого выступает инжиниринговая компания АСЭ, входящая в структуру "Росатома". Ожидается, что решение о выдаче "Росатому" лицензии на строительство пятого и шестого реакторов ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый венгерские власти примут в октябре 2021 года. Инвестиции будут на 80% финансироваться за счет российского кредита в размере 12 миллиардов евро.

Возможность участия Польши в достройке Балтийской АЭС обеспокоила страны Балтии, которые нацелены на то, чтобы увеличить энергетическую независимость от России. "Варшава планирует развивать ВИЭ и ядерную энергетику, поэтому мне трудно понять, как Россия будет экспортировать электроэнергию в Польшу. Это похоже на какое-то недоразумение", - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Даст ли правительство Польши зеленый свет проекту?

Насколько велика вероятность польско-венгерско-российского сотрудничества по достройке и последующей совместной эксплуатации Балтийской АЭС? Аналитик Polityka Insight Роберт Томашевский не думает, что правительство Польши поддержит этот проект, однако, по его словам, "полностью исключать этого нельзя". "Если отношения между Польшей и Россией улучшатся, проект в Калининграде может получить зеленый свет от правительства", - сообщил он DW.

Кроме того, по мнению Томашевского, в случае возникновения проблем со стабильностью работы энергосистемы из-за быстрой трансформации и декарбонизации Варшава в будущем может быть заинтересована в поставках электроэнергии из России. "Но многие страны ЕС будут далеко не в восторге от того, что такие сооружения находятся практически у них за забором, - констатирует польский аналитик. - И одна из них - Германия".

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