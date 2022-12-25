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Президент России Владимир ПутинФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture-alliance
КонфликтыРоссия

Путин обвинил Запад в стремлении "растащить Россию"

Олег Соколенко
43 мин. назад

Путин утверждает, что в основе конфликта в Украине лежит стремление западных стран "растащить историческую Россию". При этом он заявил о готовности договариваться с Западом о "приемлемых развязках" конфликта.

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Владимир Путин вновь утверждает, что в основе конфликта вокруг Украины лежит стремление Запада "растащить историческую Россию". "Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - заявил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Президент РФ не согласился со словами журналиста о том, что Россия подходит к "опасной черте" в отношениях с западными странами. "Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - полагает Путин.

Отвечая на другой вопрос Зарубина, президент РФ сказал, что Россия не могла вести себя в отношениях с Украиной "столь же изощренно", как это якобы сделал Запад. По утверждению Путина, у россиян "другая философия, другое отношение к жизни и к людям".

Путин заявил, что готов к переговорам

В том же интервью Путин заявил о готовности к переговорам с западным миром по поводу урегулирования конфликта. "Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - утверждал глава российского государства, по приказу которого в Украине уже 10 месяцев продолжается война.

22 декабря Путин, выступая на пресс-конференции после заседания Госсовета, впервые публично использовал в отношении происходящего в Украине слово "война". Госдеп США отреагировал на это, предложив президенту РФ "в качестве следующего шага в признании реальности" прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.

В Киеве отреагировали на слова Путина 

В Киеве уже отреагировали на последние высказывания президента РФ. Как подчеркнул советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк: "Субъекту Путину нужно вернуться к реальности: 1. Россия единолично напала на Украину и убивает (ее) граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет. 2. Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому движемся к трибуналу". 

 

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