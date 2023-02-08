Шольц: ЕС ужесточит санкции против РФ в годовщину вторжения

Германия и Европа будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ в бундестаге накануне чрезвычайного саммита ЕС.

Европейский Союз вновь ужесточит санкции против России, продолжающей военные действия в Украине. Президент РФ Владимир Путин не добьется своих целей ни на поле боя, ни с помощью продиктованного мирного соглашения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в среду, 8 февраля, с правительственным заявлением в бундестаге в преддверии чрезвычайного саммита ЕС. Евросоюз в годовщину военного вторжения РФ в Украину введет против России новые штрафные меры, сказал Шольц.

Он пообещал, что ЕС будет поддерживать Украину "столь долго, сколько это будет необходимо". Канцлер отметил, что Германия является одной из стран, оказывающих Киеву наибольшую финансовую поддержку. "В поставках оружия и боеприпасов мы тоже далеко впереди всех в континентальной Европе", - добавил он.

Одновременно Шольц назвал сплоченность высшим благом западных государств и раскритиковал "публичные торги под девизом: боевые танки, подводные лодки, самолеты - кто потребует еще больше". По его словам, от таких дискуссий и разногласий выигрывает только российский президент и его пропаганда.

Шольц: НАТО не должна стать одной из сторон конфликта

Кроме того, немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что, несмотря на всю предоставляемую Украине помощь НАТО не должна стать одной из сторон в военном конфликте с Россией. Он также пообещал и далее тесно координировать с партнерами поставки оружия Киеву.

Шольц напомнил об обещании, которое он дал Украине на саммите ЕС в июне 2022 года, о поддержке на пути к европейской интеграции. На предстоящем чрезвычайном саммите страны Евросоюза намерены подтвердить свою приверженность европейскому пути Украины, подчеркнул глава правительства ФРГ. Украина относится к Европе, и ее будущее - в составе Европейского Союза, добавил канцлер Германии.

Чрезвычайный саммит Евросоюза пройдет 8 и 9 февраля в Брюсселе. Одной из главных тем станет война РФ против Украины.

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