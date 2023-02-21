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Президент РФ Владимир Путин во время речи передФедеральным собранием в Москве, 21 февраля 2023 года
Фото: Sergei Karpukhin/TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

На Западе и в Украине раскритиковали речь Путина

Александра Иванова
13 мин. назад

В Белом доме указали, что ответственность за войну в Украине лежит на России. Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что президент РФ "потерял контакт с реальностью".

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Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием во вторник, 21 февраля, в котором он, кроме прочего, объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), а также обвинил Запад во в развязывании войны в Украине, вызвало большой резонанс на Западе.

Советник Байдена: "Обвинения Путина в адрес Запада - абсурд"

Так, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал обвинения президента РФ в адрес Запада "абсурдными". "Никто не нападал на Россию. Есть некая абсурдность в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", - цитирует его издание The Financial Times

"Если Россия прекратит воевать в Украине и отправится домой, война закончится. Если Украина прекратит сражаться и Соединенные Штаты и коалиция (западных союзников Украины. - Ред.) перестанут помогать ей сражаться, Украина исчезнет с карты мира. Думаю, это говорит вам все, что нужно знать о том, кто несет ответственность за эту войну", - подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Джо Байден, который после неанонсированного визита в Киев 20 февраля отправился в Варшаву для встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, в своем выступлении там очертит картину противостояния демократий и авторитарных режимов, в том числе "осудит агрессоров, которые стремятся разрушить фундаментальные принципы".

Столтенберг: РФ надо придерживаться действующих договоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с намерением России в одностороннем порядке приостановить участие в Договоре об СНВ и призвал президента РФ "заново обдумать свое решение и придерживаться действующих договоров".

Госсекретарь США Энтони Блинкен также раскритиковал решение РФ приостановить участие России в Договоре СНВ-3. По его словам, оно "достойно высочайшего сожаления и является безответственным". "Мы будет внимательно следить за тем, что Россия делает на самом деле", - пообещал он во время визита в Афины.

Целью Договора СНВ было воспрепятствовать расширению ядерных арсеналов его стран-участниц. Он был подписан в 2010 году в Праге и начал действовать в 2011 году. В 2021 году, непосредственно после вступления Джо Байдена в должность президента США, договор продлили еще на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Подоляк: "Путин потерял контакт с реальностью"

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству Reuters высказал мнение, что Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". "Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве", - заявил Подоляк.

Ранее он написал в Twitter, что выступлением перед Федеральным собранием Путин "публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность" и показал, что РФ находится в безусловном "таежном тупике", а перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора". "Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", - резюмировал Подоляк.

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