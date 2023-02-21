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Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

Замглавы Минфина США анонсировал новые санкции в адрес РФ

Павел Мыльников
39 мин. назад

Будущие штрафные меры США, Евросоюза и других стран коснутся закупок Россией товаров двойного назначения, заявил Уолли Адейемо. Вашингтон намерен объявить о новых санкциях в ближайшие дни.

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США и их союзники намерены в "предстоящие дни" объявить о новых санкциях в отношении России в свете ее войны против Украины. Такое заявление заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо сделал во вторник, 21 февраля, выступая перед Советом по международным отношениям. Штрафные меры США, Евросоюза и других стран будут касаться закупок Россией товаров двойного назначения, таких как холодильники или микроволновые печи, добавил он. Подобный импорт дает Москве доступ к полупроводникам, необходимым для вооружений, отмечает агентство Reuters.

Ограничительные меры будут направлены и на пресечение переправки нефти и иных подсанкционных товаров через граничащие с РФ страны, указал Адейемо. Он не привел подробности.

Кроме того, официальные лица из более чем 30 стран выступят с предупреждением в адрес компаний, финансовых институтов и физических лиц, ведущих бизнес с Россией, отметил замглавы Минфина США. По его словам, продолжение подобного бизнеса будет грозить штрафными мерами. "Мы заставим тех, кто не выполняет наши санкции и экспортный контроль, выбирать между их экономическими связями с нашей коалицией стран, на которые приходится более половины мирового ВВП, и оказанием материальной поддержки России, экономика которой становится все более изолированной с каждым днем", - подчеркнул американский чиновник.

Замглавы Минфина США: Цель - увеличить издержки для Москвы

Цель заключается в дальнейшем увеличении издержек для России, которые связаны с ее уклонением от санкций и попытками обойти потолок цен на нефть, введенный государствами "Группы семи" и Австралией, объяснил Адейемо. Москва уже была вынуждена отвлечь миллиарды средств от войны против Украины на оплату страхования нефтяных танкеров, поставки морем и других услуг, Вашингтон будет искать "дополнительные способы увеличить" эти издержки, сказал замглавы Минфина США, не вдаваясь в подробности.

Экономические данные России в начале войны выглядели лучше, чем ожидалось, признал Адейемо. Однако экономика России через год после вторжения в соседнюю страну "больше похожа на экономику Ирана и Венесуэлы, чем на члена "Группы 20", отметил он.

США видят ограниченную поддержку России со стороны Китая

В то же время Вашингтон обеспокоен углублением связей между Россией и Китаем, добавил американский чиновник. Но Пекин не может предоставить Москве передовые полупроводники, необходимые для замены военного оборудования, утраченного с начала войны, подчеркнул Адейемо.

В целом в США видят лишь ограниченную поддержку России со стороны КНР, указал замглавы американского финансового ведомства. По мнению Адейемо, китайские компании стремятся оставаться вовлеченными в мировую экономику и продолжать вести дела с Западом.

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