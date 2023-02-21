Комментарий: Путин не хочет и не будет вести переговоры

Россия выходит из переговоров с США по контролю над ядерными вооружениями. Это деструктивное заявление симптоматично для того, что президент РФ пытается сказать своему народу и миру, считает Кристиан Триппе.

Такой видел Путин свою аудиторию Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Закономерен вопрос: а стоит ли послание Путина Федеральному собранию вообще того, чтобы его комментировать? Нужно ли снова анализировать то, какой ложью президент России в очередной раз оправдывает войну против Украины? Запад виноват во всем, Запад начал войну в Украине - такими наглыми обвинениями Путин сам очень метко сформулировал суть своего ревизионистского безумия. Однако он использует эти обвинения как отправную точку для размышлений, которые позволяют глубже заглянуть в его бездну.

Кристиан Триппе Фото: DW

В очередной раз Путин утверждал, что его захватнический поход в Украину является оборонительной войной против Запада. Это абсурдное утверждение охотно называют пропагандистским нарративом, тем самым принижая его значение. Было бы упрощением видеть в нем лишь риторический прием диктатора, направленный на сплочение рядов сторонников, поддержание "патриотических" чувств и мобилизацию общества и экономики. Путин уже давно стал заложником своей собственной пропаганды. В его имперском или, скорее, цареподобном безумии просматриваются глубокие обиды, которые отражаются и в его народе. Ведь в России не только околовластная элита в Кремле и высшее военное командование испытывают фантомные боли развалившейся мировой державы. Это те многослойные и полные комплексов неполноценности настроения, носители которых встречают аплодисментами заявления Путина о том, что на карту поставлено существование России.

Излишки психологии в политике

Анализ, столь сильно опирающийся на психологию и тем самым почти неизбежно нелогичный с политической точки зрения, не должен отвлекать внимание от масштабных и империалистических интересов ведущего войну государства. После этой речи, в которой Путин сжег очередные мосты с Западом, стало еще более ясно, как трудно будет прийти с Россией к общему знаменателю, который является предпосылкой для двусторонней дискуссии.

Наблюдатели ожидали, что Путин в своем выступлении официально объявит войну Украине, о новой волне мобилизации, введет в стране военное положение, закроет границы, снова начнет размахивать ядерной дубинкой. Ничего из этого не произошло. Путин объявил, что Москва не хочет дальнейших переговоров с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Переговоры о разоружении, мире или прекращении огня - таков отрезвляющий итог его речи - с путинской Россией в настоящее время невозможны. Может быть, такие переговоры больше невозможны в принципе с режимом слепо преданных болтунов, которых российский президент собрал вокруг себя.

Контрагенты Путин и Байден

О войне в Украине Путин в своей речи говорил особенно расплывчато. Однако он намекнул, что бои продлятся еще долго, что он делает ставку на войну на истощение. Его геополитический расчет очевиден: Путин надеется на то, что в конце грядущего года в США будет избран новый президент, который не будет так безоговорочно поддерживать трансатлантические обязательства как это делает Джо Байден. Что вместо демократа в Белый дом вселится республиканец, который не будет готов финансовой и военной помощью обеспечивать выживание Украины.

Путин настраивает свою страну на длительную и во всех отношениях дорогостоящую конфронтацию, а также на изоляцию от Запада. А в это время президент США ездит по Европе, появляется в пострадавшем от войны Киеве, выступает в Варшаве как лидер свободного мира. Более ярким контраст вряд ли может быть в день выступлений обоих президентов.

Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW.

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