"Битва за ценности века". СМИ ФРГ о визите Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля нанес неанонсированный визит в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия устояла", - отметил глава американского государства, вспомнив о начале войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года. Байден стремился подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. "Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а на Западе - раскол. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибался", - заявил американский лидер.

В Киеве Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, которая будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в пакет войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, необходимые, чтобы "помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок". Президент США также анонсировал введение дополнительных санкций против российской "элиты и компаний, которые поддерживают российскую военную машину".

Немецкие СМИ широко комментируют визит главы Белого дома в Украину:

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Путину не стоит мечтать о параде победы в Киеве"

Незадолго до первой годовщины начала российского вторжения Байден дает понять Путину, что тому не стоит мечтать о параде победы в столице Украины. Хозяин Кремля, видящий себя в состоянии войны с Америкой и НАТО, может воспринять это как издевательство. Байден привез в Киев еще один пакет помощи Украине. Об оружии более дальнего действия, о котором он по-видимому вел переговоры с Зеленским, речь не шла. Однако в начале войны трудно было себе представить, что Запад предоставит Украине все то оружие, которое она до сих пор уже получила. (…) Визит Байдена стал выражением того, насколько сильно выросли воля Запада оказывать поддержку Украине и готовность рисковать. Не будет преувеличением сказать, что в этой восточноевропейской стране идет битва за ценности XXI века.

Volksstimme: "Пропаганда Путина не собьет Байдена с толку"

Все ждут речи Путина, приуроченной к годовщине войны, и тут внезапно Байден прогуливается по Киеву. Неожиданный ход удался, США получили очередное очко в политике символов вокруг Украины. Однако всего лишь на один день, потому что уже на следующий день - на очереди шеф Кремля. Путину даже на руку визит Байдена: объявление президента США о поставке Украине ракет дальностью в 150 километров стирает очередную красную линию в этой войне. С помощью этих ракет украинцы могут взять на прицел Крым. Этот полуостров в сознании россиян играет еще большую роль, чем Донбасс, его аннексия в 2014 году была встречена ликованием. Хозяин Кремля может использовать это в своей националистической пропаганде. Она не собьет Байдена с толку. Новый пакет помощи Украине является частью его предвыборной программы 2024 года. Президент США готов в случае победы на выборах взять войну с собой во второй срок правления.

Handelsblatt: "Байден действует осмотрительно"

"Американцы будут поддерживать вас, - заявил Байден украинскому президенту Владимиру Зеленскому,- как долго не продлилась бы война". Однако в то же время президент указал на то, что есть определенные границы, которые США не могут пересекать. (…) Президент США действует осмотрительно, он принимает отдельно решения по каждому новом шагу, чтобы Запад не стал стороной конфликта в этой войне. В НАТО уже сейчас назревают дебаты о том, как долго Запад сможет восполнять износ оружия в Украине. Большую часть оружейных поставок выполняют американские компании. Байден должен учитывать внешне- и внутриполитические аспекты. Он находится под сильным давлением. Республиканцы, лишь частично готовые поддерживать украинскую политику президента, могут заблокировать оборонный бюджет США. Для Европы это стало бы "наихудшим сценарием" ("worst case"). Неанонсированный визит Байдена в Киев в очередной раз показывает: США были и остаются гарантом безопасности Европы. Вопрос лишь, как долго еще?

Münchner Merkur: "Америка вновь связывает свою судьбу с европейцами"

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Для измотанных войной жителей Украины и для всей Европы этот понедельник стал днем радости и надежды: США остаются на стороне европейских демократий до тех пор, пока развязанное Путиным военное безумство не будет прекращено. Это историческое по своему масштабу обещание дал президент США Джо Байден во время первого визита в Киев в канун годовщины российского нападения на Украину. Через 60 лет после встреченного ликованием визита Джона Ф. Кеннеди в подвергавшийся советскому шантажу Западный Берлин и его ставшей знаменитой фразы "Я - берлинец" Америка вновь связывает свою судьбу с европейцами. Байден не мог выбрать время для своего визита еще лучше. За четыре дня до первой годовщины начала широкомасштабной войны России против Украины и за один день до разрекламированного Кремлем выступления Путина послание Байдена народам звучит так: мы не падем духом, какую бы новую ложь и циничные угрозы ни озвучил военный преступник.

Stuttgarter Zeitung: "Байден демонстрирует твердую решимость"

Президент США в Киеве отметил: сохранение территориальной целостности Украины является непременным условием мира в любой его форме. Для Украины и ее президента Владимира Зеленского это превосходная новость. Визит Байдена и его недвусмысленные послания придадут мужества людям в стране и украинским солдатам на фронте. В то же время Владимир Путин и российское военное командование не могут игнорировать этот сигнал. Хозяин Кремля многократно давал понять, что что он выносливее. Что считает Запад слабаком, не способным выдержать длительную борьбу. Своим визитом в Киев Байден демонстрирует прямо противоположное. По крайней мере, он показывает свою твердую решимость. Это не останется незамеченным в Москве, как показывают бурные реакции "ястребов".

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