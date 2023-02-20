Как в Германии освещали неожиданный визит Байдена в Киев

Первое сообщение с пометкой "срочно" о визите Джо Байдена в Киев появилось на ленте немецкого информационного агентства DPA в понедельник, 20 февраля, в 10:57 по среднеевропейскому времени: "Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Украину. В этот понедельник перед своей запланированной поездкой в Польшу демократ приехал в Киев. Это его первый визит в страну после начала российской агрессивной войны почти ровно год назад. По соображениям безопасности визит не анонсировался".

С интервалом в несколько минут о Байдене в Киеве и его переговорах с Владимиром Зеленским сообщили и все другие немецкие информационные агентства, а некоторые телеканалы ФРГ прервали свои программы и дали в эфир экстренные информационно-аналитические выпуски с включениями корреспондентов с мест и комментариями экспертов.

Невиданные меры безопасности

Корреспондент частного телеканала Welt в Украине рассказывал, например, о чрезвычайных мерах безопасности, принятых в преддверии визита Байдена. По его словам, спецслужбы США фактически парализовали некоторые районы Киева, не только перекрыв движение автотранспорта, но и эвакуировав припаркованные вдоль дорог машины и частично заблокировав сотовую связью, а также мобильный интернет.

Журналист обратил также внимание на тот факт, что фрагменты визита и выступления американского президента транслировались по телевидению не в прямом эфире, а с изрядным лагом по времени. Соответственно, было не ясно, где Джо Байден находится в конкретный момент и не на пути ли он уже в Польшу.

Байден и Зеленский в Михайловском соборе в Киеве Фото: President of Ukraine/APAimages/IMAGO

Московский корреспондент этого телеканала Кристоф Ваннер (Christoph Wanner), в свою очередь, рассказывал о язвительных комментариях в российских соцсетях, авторы которых уверяли, что прозвучавшая во время пребывания Байдена в Киеве воздушная тревога была дана исключительно для того, чтобы придать драматизм ситуации. Из Кремля же, по словам Ваннера, никакой реакции на визит Байдена в Украину не было - ни от президента, ни от его пресс-секретаря. Корреспондент предположил, что Путин выскажется на эту тему во вторник, в своем послании Федеральному собранию.

Но в любом случае, считает его коллега из конкурирующего новостного телеканала N-TV Райнер Мунц (Rainer Munz), в Москве точно не рады тому факту, что США и НАТО, как об этом в очередной раз заявил Байден в Киеве, будут поддерживать Украину до тех пор, пока в этом есть необходимость.

Залп гибридной войны?

Для приглашенного в телестудию военного эксперта, генерала бундесвера в отставке Роланда Катера (Roland Kather) визит Байдена в Киев стал сюрпризом. Поразмыслив, он, однако, пришел к выводу, что наряду с поездкой госсекретаря США в Мюнхен, а американского министра обороны в Брюссель этот визит может быть своего рода элементом современной гибридной войны, при которой крайне важное значение имеют пропагандистские и символические жесты.

Вольфганг Рихтер Фото: DW

Приезд Байдена в Киев, считает Катер, не только чрезвычайно символичен, но и оказывает огромное воздействие и на США, и на Украину, и на Европу, но главное - на Путина: "Этот визит показывает, что весь свободный мир стоит на стороне Украины".

Такую точку зрения разделяет и еще один из выступавших в этот понедельник по немецкому телевидению экспертов - Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) из берлинского Фонда науки и политики (SWP). Байден, по его словам, посылает целый ряд сигналов. Украине и украинцам - о том, что Америка будет и дальше их поддерживать; самим Соединенным Штатам, где есть сомневающиеся в необходимости поддержки Украины в таком масштабе; Европе, где не все идет так гладко с обещанными украинцам танками Leopard 2. И, наконец, Москве, которая может и не надеяться на раскол Запада по вопросу о военной помощи Киеву.

Президент США в хорошей форме

Корреспондент телеканала Welt в Вашингтоне Михаэль Вюлленвебер (Michael Wüllenweber) обратил внимание и еще на один аспект. Этим визитом, считает он, 80-летний Джо Байден убедительно опровергает домыслы о своей старческой дряхлости и подает сигнал о своей потенциальной готовности пойти на второй президентский срок.

Работающий в Берлине американский журналист Эрик Киршбаум рассказывал в немецком телевизионном эфире о том, с каким восхищением рядовые американцы относятся к мужеству украинцев, о поддержке, которую оказывают Байдену в его политике в отношении Украины не только его однопартийцы-демократы, но и очень многие республиканцы.

В Москве знали о визите Байдена в Киев

На неожиданный визит Джо Байдена в Киев откликнулись также многие немецкие онлайн-издания и некоторые политики. Так, интернет-версия журнала Der Spiegel опубликовала на своей странице в сети вместо репортажа о визите серию весьма эффектных фотографий из Киева под заголовком "Исторический. Своевременный. Мужественный".

На неожиданный визит Байдена в Киев отреагировали и карикатуристы Фото: DW

Tagesschau.de сообщает об объявленных Байденом в Киеве дополнительных поставках вооружений на полмиллиарда долларов, включая боеприпасы, системы залпового огня, противотанковое оружие, радары ПВО и гаубицы. На переговорах с Зеленским речь шла также о ракетах большего радиуса действия и боевых самолетах.

Это же издание сообщает о том, что Белый дом заранее уведомил Москву о публично не анонсированном визите Байдена в Киев, сославшись на "наличие коммуникации с русскими во избежание возникновения конфликтных ситуаций". Поездка в Украину, отмечает Tagesschau.de, это один из тех редких случаев, когда американский президент едет в такую зону конфликта, где США или их союзники не имеют господствующего положения в воздухе.

Комментарии немецких политиков

Из немецких политиков первым на визит Байдена в Киев откликнулся внешнеполитический эксперт оппозиционного ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "США вернулись к роли державы, обеспечивающей безопасность в Европе", - написал он в Twitter. Европейцы, по его словам, должны отдать должное США и делать больше для обеспечения собственной безопасности.

Кристиан Дюрр Фото: Imago/J. Jeske

Председатель парламентской фракции входящей в правящую коалицию либеральной СвДП Кристиан Дюрр (Christian Dürr) назвал визит Байдена "сильным знаком западной сплоченности и продолжения поддержки Украины". "Приезд президента США в Киев подчеркивает единство свободного мира, - вторит ему председатель комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt). - Европейские и трансатлантические партнеры по ценностям стоят на стороне украинского населения".

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