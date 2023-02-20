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Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
КонфликтыГлобальные темы

Мюнхенская конференция по безопасности-2023: самое важное

Владимир Дорохов
35 мин. назад

Мюнхенская конференция по безопасности в 2023 году почти совпала с годовщиной вторжения РФ в Украину. О самых важных моментах форума и ярких выступлениях его участников - досье DW.

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С 17 по 19 февраля 2023 года в баварской столице прошла ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC). Время проведения крупнейшего западного форума по безопасности практически совпало с годовщиной российского вторжения в Украину. Война России против Украины стала основной темой конференции, в которой приняли участие главы государств и правительств, международных организаций, ведущие политики и эксперты.

За несколько дней до открытия организаторы форума опубликовали новый доклад, в заголовке которого была игра слов: Re:vision - это и "ревизионизм", в котором авторы документа обвиняют не только Россию, но и Китай, и "пересмотр", новый взгляд Запада на себя и на мир.

Самые яркие выступления и заявления участников MSC, а также интервью политиков и экспертов - в досье DW.

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