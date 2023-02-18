Глава МИД ФРГ оценила намерение КНР о мирном плане для Киева

Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что необходимо использовать каждый шанс на мир, но территориальные уступки в пользу России исключены.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поприветствовала намерение Китая предоставить свой план мирного урегулирования войны в Украине, но исключила возможность территориальных уступок России. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

"Справедливый мир предполагает, что тот, кто нарушил территориальную целостности, а именно Россия, выводит свои войска из оккупированной страны", - отметила Бербок. "Мир во всем мире основан именно на том факте, что мы все признаем территориальную целостность и суверенитет каждой страны", - добавила она. Позиция Германии заключается в том, что без полного вывода всех российских войск из Украины нет шансов на прекращение войны, подчеркнула глава МИД ФРГ.

Все требования прекратить войну путем уступки территорий Украины России неприемлемы, сказала Бербок. "Это означало бы превратить жителей Украины в добычу России. Мы не будем этого делать", - заключила глава МИД ФРГ. Комментируя готовящийся мирный план Китая, Бербок подчеркнула, что "необходимо использовать каждый шанс на мир".

Подготовка мирного плана Китаем

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности отвечающий за внешнюю политику член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объявил, что Пекин представит план политического урегулирования конфликта в Украине. По его словам, в документе будет указано, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН и уважать территориальную целостность всех стран.

Кроме того, китайский дипломат заявил, что существуют "некоторые силы, которые, по-видимому, не хотят скорейшего окончания войны или успешных переговоров", не уточнив, кого он имел в виду. По данным неназванных собеседников газеты "Коммерсант", китайская сторона планирует обнародовать свой план в годовщину российского вторжения - 24 февраля.

В этот же день ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин произнесет "мирную речь", посвященную войне в Украине. Об этом Ван И рассказал министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщил сам Таяни 17 февраля. По словам главы МИД Италии, он использовал встречу с Ван И в Риме, чтобы призвать Пекин использовать все свои силы и убедить Россию прекратить войну, обеспечив при этом независимость Украины.

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