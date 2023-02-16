Франция и Китай решили совместно добиваться мира в Украине

Эмманюэль Макрон и Ван И выразили приверженность "общей цели достижения мира в Украине при соблюдении норм международного права".

Франция и Китай намерены совместно прилагать усилия для достижения мира в Украине. Об этом, как сообщила в среду, 15 февраля, пресс-служба Елисейского дворца, договорились в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И. Оба политика выразили приверженность их стран "общей цели достижения мира при соблюдении норм международного права". Одновременно Макрон выразил надежду на то, что Пекин сумеет повлиять на Москву, чтобы та согласилась начать мирные переговоры.

Информации о том, как именно Париж и Пекин намерены добиваться дипломатического урегулирования военного конфликта,развязанного Россией, в сообщении пресс-службы не содержится. В ноябре 2022 года во время саммита G20 Эмманюэдь Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина "взять на себя важную роль посредника" в деле достижения мира в Украине.

Темы беседы Эммануэля Макрона и Вана И

По данным французской стороны, в беседе Макрона и Вана речь шла, помимо прочего, о влиянии войны России в Украине "на наиболее уязвимые страны", в частности, в сферах продовольственной безопасности и возможностей для финансирования.

Ван И с 2013 по конец 2022 года занимал должность министра иностранных дел КНР. В настоящее время он совершает поездку по Европе, в ходе которой планирует посетить Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, открывающуюся 17 февраля, а также Москву.

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