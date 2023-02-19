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Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года
Мюнхенская конференция по безопасности 2023 годаФото: Thomas Kienzle/AFP via Getty Images
КонфликтыГлобальные темы

Мюнхенская конференция по безопасности: все трансляции DW

16 мин. назад

Выступления и дискуссии в рамках ежегодного международного форума в Мюнхене - на канале DW в YouTube с синхронным переводом на русский язык.

https://p.dw.com/p/4Nhf2

Прямой эфир с Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года: день третий

 

Прямой эфир с Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года: день второй

 

Прямой эфир с Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года: день первый

 

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