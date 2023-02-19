Мюнхенская конференция по безопасности: все трансляции DW
16 мин. назад
Выступления и дискуссии в рамках ежегодного международного форума в Мюнхене - на канале DW в YouTube с синхронным переводом на русский язык.
Прямой эфир с Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года: день третий
Прямой эфир с Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года: день второй
Прямой эфир с Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года: день первый
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