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Госсекретарь США Энтони Блинкен и член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И
Энтони Блинкен и Ван И на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 годаФото: David 'Dee' Delgado/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

США предупредили Китай о последствиях за возможную помощь РФ

Дмитрий Андреев
52 мин. назад

В Вашингтоне утверждают, что Пекин рассматривает возможность военной поддержки Москвы. Там обеспокоены углублением отношений Китая и России.

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Вашингтон предостерег Пекин от оказания материальной помощи России в ее войне против Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в субботу, 18 февраля, после встречи с отвечающим за внешнюю политику членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ваном И в кулуарах конференции по безопасности Мюнхене.

В интервью американскому телеканалу NBC News Блинкен также сказал, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания военной поддержки России, и что он ясно дал понять Вану И, что это повлечет "серьезные последствия" в отношениях Вашингтона и Пекина.

"Существуют различные виды смертоносной помощи, которые они, по крайней мере, рассматривают для предоставления, включая оружие", - заявил Блинкен, добавив, что США вскоре опубликуют более подробную информацию.

Вице-президент США Камала Харрис, выступая в Мюнхене, сказала, что Вашингтон "обеспокоен тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после того, как началась война" в Украине, и что "любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России только вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут основанный на правилах порядок".

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на Мюнхенской конференции заявил, что Пекин выступает за политическое урегулирование конфликта в Украине, и пообещал выступить с соответствующими предложениями.

Отношения Соединенных Штатов и Китая обострились после того, как Вашингтон обвинил Пекин в запуске "шара-разведчика", сбитого ВВС США в начале февраля. На этом фоне Блинкен отменил запланированный визит в КНР. Ван И незадолго до личной встречи с госсекретарем США обвинил Вашингтон в "истерике" по поводу сбитого аэростата.

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