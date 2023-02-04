Блинкен отменил визит в Пекин из-за "зонда-разведчика КНР"

Госсекретарь отказался от визита в Пекин 5 и 6 февраля после обнаружения в воздушном пространстве США воздушного шара с оборудованием для разведки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от визита в Пекин 5 и 6 февраля. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен в телефонной беседе уведомил об этом главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Вана И. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

В Пекине Энтони Блинкен должен был проследить за выполнением повестки дня, согласованной президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре 2022 года на Бали.

"Посещение Пекина в настоящее время нецелесообразно"

Блинкен принял к сведению последовавшее после инцидента с аэростатом заявление КНР с сожалением о произошедшем, однако подчеркнул, что речь идет о "безответственном поступке" и "явном нарушении суверенитета США и международного права", что в свою очередь подрывает цель поездки. В этой связи "посещение Пекина в настоящее время нецелесообразно", пояснил дипломат.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены дипломатическому взаимодействию и поддержанию открытых линий связи, и добавил, что будет готов посетить Пекин, как только представятся необходимые условия.

Блинкен также добавил, что "наивысшим приоритетом" является устранение китайского зонда из воздушного пространства США. Дипломат не уточнил, какие шаги будут для этого предприняты.

В Пентагоне посоветовали пока не сбивать воздушный шар

Между тем пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер ранее сообщил, что к середине дня 3 февраля аэростат достиг середины континентальной части США и двигался в восточном направлении, не представляя опасности для коммерческой авиации, военных объектов и жителей.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) продолжало наблюдение, руководство рассматривало возможные варианты действий.

Воздушный шар был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой, указал Райдер, не уточнив ее характера.

Решение на данный момент не сбивать аппарат связано с тем, что при подобном сценарии фрагменты могут нанести вред жителям и привести к порче имущества.

Объект, вероятнее всего, продолжит дрейфовать над США в течение следующих дней. "Как только шар был обнаружен, мы немедленно приняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации", - добавил представитель Пентагона.

В Министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР не был официально анонсирован сторонами, а его перенос является "делом самих Соединенных Штатов". Пекин также отверг обвинения Вашингтона и американских СМИ в возможном шпионаже как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив об использовании инцидента в качестве "предлога для очеренения Китая".

Второй зонд обнаружили над Латинской Америкой

Позднее Райдер сообщил, что второй аналогичный зонд обнаружен над Латинской Америкой. "По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар", отметил пресс-секретарь, не уточнив его местонахождения.

В Китае после первого инцидента заявили, что воздушный шар был "гражданским" объектом, специально предназначенным для "метеорологических целей" и случайно попал в воздушное пространство США.

Госсекретарь США должен был посетить Китай впервые за более чем четыре года.

Ранее стала известна оценка американского генерала Майкла Минихана, руководителя транспортного командования ВВС США. Он высказал мнение, что война между США и Китаем может начаться в 2025 году.

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