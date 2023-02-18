Владимир Кличко: Дайте Украине все необходимое

Украину нужно поддерживать как вооружением, так и в гуманитарном плане, заявил бывший боксер Владимир Кличко в беседе с DW на Мюнхенской конференции по безопасности.

Бывший боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева и участник сил территориальной обороны Украины, призвал участников Мюнхенской конференции по безопасности не медлить с решениями о военной помощи Украине. Кличко объяснил необходимость срочного принятия решений тем, что противостояние будет еще больше обостряться в ближайшие дни и недели. "Все, что нужно Украине, дайте нам. А мы сделаем свою работу на линии фронта. Каждый час на счету. Пока война продолжается, никогда не будет достаточно (помощи - Ред.)", - заявил Кличко в субботу, 18 февраля, в беседе с корреспондентом DW.

Владимир Кличко во время интервью DW Фото: DW

Владимир Кличко особо выделил необходимость выступить единым фронтом против российской агрессии. Он считает, что нужно поддерживать Украину как вооружением, так и в гуманитарном плане. "Мы все связаны в нашей экосистеме свободного мира. И очень важно оказать как можно больше поддержки Украине, эта война должна быть остановлена", - сказал брат киевского градоначальника. "Украина борется за свободу, за свое существование, потому что Россия пытается стереть нашу историю, стереть нашу нацию", - подчеркнул Кличко, отвечая на вопросы DW.

Линия, за которой стало невозможным разрешение конфликта дипломатическим путем, была пересечена Россией много раз, считает Кличко. Тем не менее переговоры возможны, если их предметом будет вопрос: когда российские войска полностью покинут Украину, указал он.

"Конечно, эта война закончится, как и любая другая война. Мы не знаем, как будет выглядеть ее завершение, я просто надеюсь, что это случится скоро, чтобы как можно меньше представителей нашей нации было убито, пережило насилие, как можно меньше инфраструктуры было разрушено", - заявил Владимир Кличко.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2023

Главный западный форум по внешней политике и политике безопасности открылся 17 февраля и продлится до 19 февраля. Десятки лидеров стран, политиков, военных, дипломатов и экспертов в гостинице Bayerischer Hof ("Баварский двор") и на других площадках обсуждают ситуацию в мире. Нынешняя конференция - премьера для ее нового председателя - Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), бывшего советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и бывшего главы миссии Германии при ООН.

Война в Украине - главная тема Мюнхенской конференции в этом году. Форум по видеосвязи открыл президент Украины Владимир Зеленский.

Российская правительственная делегация, как и в 2022 году, участия в форуме не принимает. Но приглашено рекордное количество российских оппозиционеров и активистов - от Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского до Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, Юлии Навальной и Жанны Немцовой.

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